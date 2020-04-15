МЧС опубликовало прогноз ЧС в Алтайском крае на 15 апреля

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 15 апреля опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на водных объектах. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Алейском и Баевском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за нарушений ПДД и появления мототехники на дорогах.

Кроме того, в связи с активным таянием снега возможно подтопление пониженных мест рельефа. В частности наблюдается значительное повышение уровня воды в малых реках.

"Из-за существенного объема снега, сохранившегося в Бийско-Чумышской зоне и установившейся теплой погоды, возобновился рост уровня воды на малых реках Тогульского, Ельцовского, Солтонского и Красногорского районов Алтайского края, на реке Бия и ее притоках, в верховьях рек Алей и Чарыш, на реках Ануй и Песчаная, а также из-за длительного добегания реки Обь в районе н.п. Шелаболиха", – констатировали в ведомстве.

По прогнозам оперативных служб, подтоплений населенных пунктов в ближайшее время не ожидается.