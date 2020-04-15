Среда, 15 Апрель, 15:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 80,12
9°

24490 +3388
Обь
370см -21


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Фонд МСП сделает для алтайских предпринимателей бесплатные сайты

, ИА "Амител"
Это мера поддержки для бизнеса во время ограничений из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центр "Мой бизнес" (фонд МСП) запускает бесплатную услугу – сайт для компании. Его сделают для любого алтайского предпринимателя из сферы малого и среднего бизнеса.

Каждой современной фирме нужна онлайн-площадка. Это доступный круглосуточный офис для представления на рынке, оперативного информирования клиентов и обратной связи.

Созданием сайтов занимаются профессиональные программисты. И они готовы сделать ваш сайт простым, удобным ресурсом в фирменном стиле вашей компании. Чтобы оформить заказ на  бесплатный сайт, нужно оставить заявку на его разработку на портале мойбизнес22.рф до 24 апреля 2020 года. 

Условий только два: нужно быть предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Алтайском крае, и не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, конкурсного производства и других подобных процедур.

В фонде МСП подчеркнули, что это не первая нефинансовая мера поддержки бизнеса во время ограничительных мер по коронавирусу. Ранее центр "Мой бизнес" запустил бесплатную сертификацию продукции местных производителей, вывод компаний на электронные торговые площадки, а также дистанционный формат работы по бесплатному размещению на международных торговых площадках Amazon и E-bay.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:05
Фонд МСП сделает для алтайских предпринимателей бесплатные сайты 0
14:57
Республика Алтай осталась последним регионом, где нет подтвержденных случаев COVID-19 4
14:50
В РПЦ рассказали, как освятить яйца и куличи не выходя из дома 2
14:36
Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу 17
14:27
В Эквадоре пожарный устроил концерт для людей, которые сидят на карантине 0
14:14
Придумали долг и забрали сломанный автомобиль. Угонщиков задержали в Алтайском крае 3
14:01
У вернувшихся из Азии алтайских туристов есть два варианта прохождения карантина 4
13:53
Первый человек, получивший вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях 1
13:36
Глава Змеиногорска лично взялся за решение проблемы с мусорным полигоном 2
13:25
Свадьба во время пандемии. Можно ли жениться и разводиться? 2
13:16
Самоизоляция? Не, не слышали. Барнаульцам не сидится дома 53
13:07
Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса 15
13:02
Охота за яйцами: "Ростелеком" и партнеры проводят пасхальный онлайн-квест 0
12:54
Двое детей едва не сгорели в Алтайском крае. Помог пожарный извещатель 0
12:45
Общественного транспорта в Барнауле стало больше 3
12:31
Справляются сами. Работу центров медиации в Алтайском крае приостановили 0
12:16
Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. 15 апреля. Инфографика 3
12:02
Вынужденный компромисс. Есть ли выигравшие от "сделки века" ОПЕК+ по нефти? 14
11:49
МЧС опубликовало прогноз ЧС в Алтайском крае на 15 апреля 0
11:34
Стало известно, сколько пар поженились в Алтайском крае в период самоизоляции 1
11:26
Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19 25
11:14
Ешьте вкусно и #ОставайтесьДома. Как заказать пиццу в Барнауле и получить подарок 0
11:01
Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае 8
10:47
Сибирячка набила себе тату в память о пандемии COVID-19. Фото 12
10:34
Какая погода на Пасху будет в Алтайском крае 0
10:16
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае 79
10:11
Фанерный комбинат начал выпускать медицинские маски в Алтайском крае 16
10:02
300 тысяч под 3%. Где и на какие цели можно получить сельский кредит 4
09:57
России предрекают всплеск разводов из-за коронавируса 2
09:35
"Газпром" будет бесплатно заправлять волонтеров, которые помогают в борьбе с COVID-19 5
09:21
В Белокурихе почти вдвое упали сборы по платежам ЖКХ 4
09:04
Чтобы не пострадать вдвойне. Чиновник объяснил пользу статуса "самозанятый" 10
08:53
В России резко выросла доля бессимптомных больных коронавирусом 28
08:41
Предприниматели предложили разморозить проект продуктовых карточек 4
08:30
Власти рассказали, как поддержат алтайский бизнес в кризисной ситуации 5
08:17
Дешево, еще дешевле, снято. Барнаульцы "мигрируют" по арендным квартирам и ищут выгоду 31
08:05
Коронавирус снизил аварийность на дорогах Алтая 7
07:54
Гречка, овощи и сахар. Что еще подорожало в Алтайском крае в марте 6
07:42
Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе 7
07:30
Тихий старт. Как проходит первый этап паводка на Алтае и ждать ли большой воды 0
07:15
Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны 17
07:04
Россиян предупредили о вреде большого количества лимонов и имбиря 1
06:52
Это перезагрузка для мира. Вирусолог рассказала, чего ждать человечеству от COVID-19 8
06:39
Наглые и уверенные животные, которым остается только завидовать 1
06:28
Комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати в Instagram 16
06:16
Несколько десятков российских туристов из Таиланда и Индонезии прибудут на Алтай 19
06:02
С ветерком. О погоде в Алтайском крае 15 апреля 0
05:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 0
23:46
Виктор Томенко провел селектор по коронавирусу 5
23:10
Дождь помог спасателям взять под контроль пожар у Чернобыльской АЭС 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.