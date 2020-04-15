Фонд МСП сделает для алтайских предпринимателей бесплатные сайты

Центр "Мой бизнес" (фонд МСП) запускает бесплатную услугу – сайт для компании. Его сделают для любого алтайского предпринимателя из сферы малого и среднего бизнеса.

Каждой современной фирме нужна онлайн-площадка. Это доступный круглосуточный офис для представления на рынке, оперативного информирования клиентов и обратной связи.

Созданием сайтов занимаются профессиональные программисты. И они готовы сделать ваш сайт простым, удобным ресурсом в фирменном стиле вашей компании. Чтобы оформить заказ на бесплатный сайт, нужно оставить заявку на его разработку на портале мойбизнес22.рф до 24 апреля 2020 года.

Условий только два: нужно быть предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Алтайском крае, и не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, конкурсного производства и других подобных процедур.

В фонде МСП подчеркнули, что это не первая нефинансовая мера поддержки бизнеса во время ограничительных мер по коронавирусу. Ранее центр "Мой бизнес" запустил бесплатную сертификацию продукции местных производителей, вывод компаний на электронные торговые площадки, а также дистанционный формат работы по бесплатному размещению на международных торговых площадках Amazon и E-bay.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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