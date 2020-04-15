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Стало известно, сколько пар поженились в Алтайском крае в период самоизоляции

, ИА "Амител", Никита Иванников
Отделы ЗАГС регистрируют те браки, заключение которых перенести нельзя
Фото: goodfon.ru

Фото: goodfon.ru

120 пар в Алтайском крае зарегистрировали брак в марте-апреле 2020 года. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 апреля рассказала начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова, отвечая на вопрос amic.ru.

По ее словам, органы ЗАГС идут навстречу молодоженам в том случае, если регистрацию перенести невозможно. Например, если пара ждет ребенка. В этом случае приглашаются только жених и невеста, присутствие гостей запрещено. В основном же пары переносят дату бракосочетания. Так, на апрель было подано свыше 600 заявлений. Основная масса будущих молодоженов согласилась перенести регистрацию на даты после 1 июня 2020 года, как это и рекомендовано федеральными властями. 

При этом пока речи об онлайн-регистрации браков не идет. Для этого нет ни технической, ни законодательной базы. По действующим нормативам, можно лишь подать заявление через интернет, однако саму услугу – регистрацию брака – органы ЗАГС оказывают только при личном присутствии заявителя.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае из-за угрозы распространения COVID-19 действует режим самоизоляции. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. По последним данным, в регионе зарегистрировано 48 зараженных коронавирусом. Среди них – один медработник.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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