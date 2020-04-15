Общественного транспорта в Барнауле стало больше

В Барнауле увеличили количество общественного транспорта на 10%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как подчеркивают в администрации, из-за разрешения ряду предприятий возобновить работу пассажиропоток в утренние и вечерние часы подрос. По этой причине транспортный комитет города увеличил и количество общественного транспорта на линиях.

Весь персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в общественном транспорте проводится уборка салонов со средствами дезинфекции.

Как ранее сообщал amic.ru, пассажиропоток из-за введения режима самоизоляции в общественном транспорте Барнаула рухнул почти на 40%. Из-за этого власти перевели работу транспорта в режим выходного дня.