Жительница Алтая добилась лечения рака через прокуратуру

Прокуратура Горно-Алтайска восстановила права местной жительницы на получение медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Инвалид обратилась к правоохранителям с жалобой на республиканскую больницу, в которой ей отказали в предписанной врачом химиотерапии, сославшись на отсутствие необходимых препаратов.

После вмешательства прокуроров медучреждение закупило требуемые лекарства. После этого женщину госпитализировали и сейчас проводят ей курс химиотерапии.

Ранее amic.ru писал о другом случае, когда инвалиду помогли только после вмешательства прокуратуры. В ведомство обратился житель Шебалинского района, который по состоянию здоровья нуждается в проведении программного гемодиализа.