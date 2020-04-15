Жительница Алтая добилась лечения рака через прокуратуру

Прокуратура Горно-Алтайска восстановила права местной жительницы на получение медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Инвалид обратилась к правоохранителям с жалобой на республиканскую больницу, в которой ей отказали в предписанной врачом химиотерапии, сославшись на отсутствие необходимых препаратов.
После вмешательства прокуроров медучреждение закупило требуемые лекарства. После этого женщину госпитализировали и сейчас проводят ей курс химиотерапии.
Ранее amic.ru писал о другом случае, когда инвалиду помогли только после вмешательства прокуратуры. В ведомство обратился житель Шебалинского района, который по состоянию здоровья нуждается в проведении программного гемодиализа.
Комментарии
Плюс прокуратуре
Интересно, а на кой чёрт мы платим 30% с дохода на медицинское и социальное страхование, как в лучших социальных государствах типа Финляндии? Чтобы вот так потом пороги оббивать?!
15.04.2020 16:32
АБОРИГЕН
Ты снова слегка припух. ЕСН - 26 % Из него 3.1 % на ОМС.