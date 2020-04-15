Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. 15 апреля. Инфографика

Сразу 11 случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Среди них – один медработник. Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19. Два случая пришлись на пациентов, которые обратились к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии.

На сегодняшний день большинство инфицированных зафиксировано в Барнауле – 34 человека, по три случая – в Павловском и Крутихинском районах, по два – в Первомайском и Советском районах. По одному – в Заринске, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске.

Под наблюдением медиков на 15 апреля остаются 774 человека. Сняли с меднаблюдения 5567 человек. В общей сложности медики провели 11 024 теста на коронавирус.

Выздоровели и выписаны из больниц три человека.