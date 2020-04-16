И плитка, и скидка. В Барнауле появился онлайн-магазин новой керамики

Даже небольшое помещение визуально можно сделать просторным благодаря верно подобранной плитке. Именно с нее начинается идеальная ванная комната, кухня или прихожая. В Барнауле найти качественную керамическую плитку можно в Kerama Marazzi. Выбирать материал и рассматривать дизайн-проекты можно не выходя из дома: вся продукция представлена на сайте.

В интернет-магазине Kerama Marazzi большой ассортимент керамики, мебели и сантехники. Также на сайте есть возможность заказать дизайн-проект вашего помещения. Действуют выгодные предложения*: скидки 15% и 20% на керамическую плитку и керамогранит, а также скидка 20% при покупке комплекта сантехники и мебели.

Специалисты разработают план интерьера и при необходимости внесут корректировки. В дизайн-проект входит расчет необходимого количества материала, подбор затирки, клея, а также распечатка схемы для мастера по укладке. Просто сообщите продавцам размеры помещения, и для вас подберут оптимальный вариант. После оформления покупки можно заказать доставку товара или забрать его со склада.

Керамическая плитка и керамогранит – надежный и привлекательный отделочный материал, который впишется как в уютный домашний интерьер, так и в крупномасштабный объект. Эксперты Kerama Marazzi всегда рады ответить на вопросы и помочь определиться с выбором. Получить консультацию можно не выходя из дома: по телефону 8 (3852) 27-10-97.

Серия "Зимний сад" со скидкой -20%

Цена со скидкой – от 900 руб./кв.м

Серия "Ауленсия" со скидкой -15%

Цена со скидкой – от 719 руб./кв.м

Серия "Марсо" со скидкой -15%

Цена со скидкой – от 1520 руб./кв.м

Серия "Монфорте" со скидкой -15%

Цена со скидкой – от 2093 руб./кв.м

Серия "Прадо" со скидкой -15%

Цена со скидкой – от 2364 руб./кв.м

Серия "Багатель" со скидкой -20%

Цена со скидкой – от 662 руб./кв.м

Серия "Каподимонте" со скидкой -20%

Цена со скидкой – от 816 руб./кв.м

Серия "Котто" со скидкой -20%

Цена со скидкой – от 2145 руб./кв.м

Серия "Формиелло" со скидкой -20%

Цена со скидкой – от 886 руб./кв.м

KERAMA MARAZZI

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Тел. для связи: 8 (3852) 27-10-97

E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru

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*Акция действует по 30 апреля 2020 г. Количество товара ограничено. Организатор акции: ООО "СИБИРЬ-КЕРАМА". Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI. О сроках восстановления привычного режима работы сообщим дополнительно.