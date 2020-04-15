В РПЦ рассказали, как освятить яйца и куличи не выходя из дома

Верующим рассказали, как самостоятельно освятить на Пасху куличи и яйца. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на рабочую группу РПЦ по координации в условиях COVID-19.

По информации издания, перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". Если есть святая вода, то после тропаря еду нужно окропить со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Как ранее сообщил amic.ru, из-за пандемии COVID-19 пасхальные богослужения пройдут на улице. При этом купить и возжечь свечи можно будет на прихрамовой территории. Трансляцию пасхального богослужения проведет телеканал "Катунь 24".