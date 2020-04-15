Справляются сами. Работу центров медиации в Алтайском крае приостановили

Работа алтайских центров медиации пока прекращена. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 апреля рассказала начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова, отвечая на вопрос amic.ru.

По ее словам, количество обращений в центры резко сократилось. Сейчас по Skype психологи работают с двумя парами.

Как уже сообщал amic.ru, ранее россиянам предрекли всплеск разводов. Психологи ждут его после завершения периода самоизоляции. Чтобы не испортить отношения, специалисты призывают быть заботливее друг к другу и давать каждому члену семьи не менее одного часа в день личного времени.

Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" – посредничать. Медиация – это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон.