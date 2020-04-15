Первый человек, получивший вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях

44-летняя американка Дженнифер Халлер, ставшая первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от COVID-19, рассказала о своих ощущениях. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам пациентки, инъекцию ей сделали в левое плечо, процедура продлилась всего несколько секунд. В первый день у нее была повышенная температура, а на второй – начались сильные боли в руке. Но позже состояние пришло в норму, и сейчас она чувствует себя хорошо.

Через неделю женщине введут вторую дозу вакцины, под наблюдением врачей пациентка будет находиться до конца 2020 года.

Вакцина получила название мРНК-1273. Ее разработали в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Вакцину уже опробовали на животных, сейчас она проходит испытание на 45 добровольцах.

Как ранее сообщил amic.ru, в России также разработали шесть вариантов вакцины от COVID-19. Сейчас они проходят стадию доклинических испытаний на животных в центре вирусологии "Вектор".