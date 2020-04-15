Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он написал в среду, 15 апреля, на своей странице в Facebook.

По его словам, результаты последних двух тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Также Проценко отметил, что его карантин окончен, и сегодня состоится первый полноценный рабочий день после болезни.

О том, что у него диагностировали коронавирус, врач рассказал 31 марта на своей странице в социальной сети. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и намерен продолжить работать дистанционно.

По последним данным, в России выявлены 21 102 случая заражения COVID-19, выздоровели 1694 человека, умерли 170.

В Алтайском крае коронавирусом заразились 48 человек.