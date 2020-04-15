Среда, 15 Апрель, 13:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 80,12
16°

21102 +0
Обь
370см -21


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса

, ИА "Амител"
Два последних теста оказались отрицательными
Фото: Gb3zelao.ru

Фото: Gb3zelao.ru

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он написал в среду, 15 апреля, на своей странице в Facebook.

По его словам, результаты последних двух тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Также Проценко отметил, что его карантин окончен, и сегодня состоится первый полноценный рабочий день после болезни.

О том, что у него диагностировали коронавирус, врач рассказал 31 марта на своей странице в социальной сети. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и намерен продолжить работать дистанционно.

По последним данным, в России выявлены 21 102 случая заражения COVID-19, выздоровели 1694 человека, умерли 170.

В Алтайском крае коронавирусом заразились 48 человек.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2020 13:15
НатАн

Это здорово! Дай бог ему и всем здоровья!

15.04.2020 13:21
- гость -

Вот и хорошо. Теперь будет лечить людей еще лучше. Однако действительно ли повторно нельзя заболеть этим?

15.04.2020 13:21
- гость -

А этот, который терся рядом в американском кУстюме, не он ли доктора заразил?!

15.04.2020 13:22
Eugene

"изолировался в собственном кабинете"
Что за бред?

15.04.2020 13:33
- гость -

На антитела проверился?

15.04.2020 13:36
- гость -


Чтобы сейчас просчитать скорость выздоравления, нужно просчитать на каком пиковом значении наступает замедление заражения и увеличивается количество выздоровевших.
в процентах. Проанализировать китай, италию, испанию, сша, германию.

15.04.2020 13:38
- гость -

в среднем мы получим при каком проценте выздоровевших формируется иммунитет у этих стран

15.04.2020 13:39
- гость -

данные найти не могу в динамике

15.04.2020 13:40
- гость -

Чу-де-са

15.04.2020 13:42
- гость -

15.04.2020 13:22
Eugene
Почему бред? Он, насколько знаю, болел не тяжело, вот и сидел в кабинете на работе. В той самой коронавирусной больнице.

15.04.2020 13:56
Евгений

Здоровья и сил этому Человеку!
Для его личного благополучия и для науки очень полезно, что именно Он переболел в легкой форме, ему будет проще и безопасней работать и инфицированными.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:53
Первый человек, получивший вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях 1
13:36
Глава Змеиногорска лично взялся за решение проблемы с мусорным полигоном 2
13:25
Свадьба во время пандемии. Можно ли жениться и разводиться? 2
13:16
Самоизоляция? Не, не слышали. Барнаульцам не сидится дома 12
13:07
Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса 11
13:02
Охота за яйцами: "Ростелеком" и партнеры проводят пасхальный онлайн-квест 0
12:54
Двое детей едва не сгорели в Алтайском крае. Помог пожарный извещатель 0
12:45
Общественного транспорта в Барнауле стало больше 2
12:31
Справляются сами. Работу центров медиации в Алтайском крае приостановили 0
12:16
Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. 15 апреля. Инфографика 2
12:02
Вынужденный компромисс. Есть ли выигравшие от "сделки века" ОПЕК+ по нефти? 13
11:49
МЧС опубликовало прогноз ЧС в Алтайском крае на 15 апреля 0
11:34
Стало известно, сколько пар поженились в Алтайском крае в период самоизоляции 1
11:26
Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19 23
11:14
Ешьте вкусно и #ОставайтесьДома. Как заказать пиццу в Барнауле и получить подарок 0
11:01
Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае 7
10:47
Сибирячка набила себе тату в память о пандемии COVID-19. Фото 12
10:34
Какая погода на Пасху будет в Алтайском крае 0
10:16
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае 72
10:11
Фанерный комбинат начал выпускать медицинские маски в Алтайском крае 16
10:02
300 тысяч под 3%. Где и на какие цели можно получить сельский кредит 4
09:57
России предрекают всплеск разводов из-за коронавируса 2
09:35
"Газпром" будет бесплатно заправлять волонтеров, которые помогают в борьбе с COVID-19 5
09:21
В Белокурихе почти вдвое упали сборы по платежам ЖКХ 4
09:04
Чтобы не пострадать вдвойне. Чиновник объяснил пользу статуса "самозанятый" 10
08:53
В России резко выросла доля бессимптомных больных коронавирусом 28
08:41
Предприниматели предложили разморозить проект продуктовых карточек 4
08:30
Власти рассказали, как поддержат алтайский бизнес в кризисной ситуации 5
08:17
Дешево, еще дешевле, снято. Барнаульцы "мигрируют" по арендным квартирам и ищут выгоду 31
08:05
Коронавирус снизил аварийность на дорогах Алтая 7
07:54
Гречка, овощи и сахар. Что еще подорожало в Алтайском крае в марте 6
07:42
Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе 6
07:30
Тихий старт. Как проходит первый этап паводка на Алтае и ждать ли большой воды 0
07:15
Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны 17
07:04
Россиян предупредили о вреде большого количества лимонов и имбиря 1
06:52
Это перезагрузка для мира. Вирусолог рассказала, чего ждать человечеству от COVID-19 8
06:39
Наглые и уверенные животные, которым остается только завидовать 1
06:28
Комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати в Instagram 14
06:16
Несколько десятков российских туристов из Таиланда и Индонезии прибудут на Алтай 19
06:02
С ветерком. О погоде в Алтайском крае 15 апреля 0
05:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 0
23:46
Виктор Томенко провел селектор по коронавирусу 5
23:10
Дождь помог спасателям взять под контроль пожар у Чернобыльской АЭС 0
22:47
Стало известно, как в Алтайском крае учатся школьники, не имеющие доступа к интернету 2
22:22
СМИ рассказали о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии 1
21:58
Фанаты раскритиковали полуголую Бузову за купание в ванне с лапшой 6
21:21
В Новосибирской области умер первый пациент с коронавирусом 5
20:49
"Яндекс.Карты" начнут показывать очереди в магазинах и банках 0
20:12
Власти Кузбасса ввели запрет на поездки за пределы региона из-за коронавируса 1
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 16 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.