Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он написал в среду, 15 апреля, на своей странице в Facebook.
По его словам, результаты последних двух тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Также Проценко отметил, что его карантин окончен, и сегодня состоится первый полноценный рабочий день после болезни.
О том, что у него диагностировали коронавирус, врач рассказал 31 марта на своей странице в социальной сети. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и намерен продолжить работать дистанционно.
По последним данным, в России выявлены 21 102 случая заражения COVID-19, выздоровели 1694 человека, умерли 170.
В Алтайском крае коронавирусом заразились 48 человек.
Комментарии
Это здорово! Дай бог ему и всем здоровья!
Вот и хорошо. Теперь будет лечить людей еще лучше. Однако действительно ли повторно нельзя заболеть этим?
А этот, который терся рядом в американском кУстюме, не он ли доктора заразил?!
"изолировался в собственном кабинете"
Что за бред?
На антитела проверился?
Чтобы сейчас просчитать скорость выздоравления, нужно просчитать на каком пиковом значении наступает замедление заражения и увеличивается количество выздоровевших.
в процентах. Проанализировать китай, италию, испанию, сша, германию.
в среднем мы получим при каком проценте выздоровевших формируется иммунитет у этих стран
данные найти не могу в динамике
Чу-де-са
15.04.2020 13:22
Eugene
Почему бред? Он, насколько знаю, болел не тяжело, вот и сидел в кабинете на работе. В той самой коронавирусной больнице.
Здоровья и сил этому Человеку!
Для его личного благополучия и для науки очень полезно, что именно Он переболел в легкой форме, ему будет проще и безопасней работать и инфицированными.