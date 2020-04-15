Паника есть, но жизнь продолжается. Как жители Заринска отреагировали на коронавирус

Для небольшого алтайского городка Заринска с населением 45 тысяч человек проникновение коронавируса стало большим событием. Заболела COVID-19 пенсионерка: она прилетела 4 апреля из Москвы и находилась дома на изоляции. Люди напряглись, но продолжают ходить на работу, в магазины и на улицу без масок. О том, что изменилось в Заринске после появление первого заразившегося, amic.ru рассказал главный редактор местной газеты "Наш город Заринск" Константин Шефер.

Еду доставлял родственник

Имя и фамилию заразившейся коронавирусом женщины тщательно скрывают в городе, чтобы не повторить ошибку краевой столицы. Тогда в Сеть утекли личные данные жительницы Барнаула, подхватившей COVID-19 в Доминикане. Многие горожане начали травить женщину в соцсетях так, что теперь с этим разбирается прокуратура.

В Заринске же персональные данные женщины удалось скрыть, несмотря на то, что город небольшой и многие друг друга знают. Об инфицированной женщине известно немного: проживает в одном из многоквартирных домов в центре. Согласно официальной информации, 4 апреля пенсионерка вернулась в Заринск из Москвы и сразу отправилась домой на самоизоляцию. Еду ей передавал близкий родственник. После того как у женщины появились симптомы заболевания, лечилась на дому и не выходила на улицу. Но как только пришел положительный тест на коронавирус, ее немедленно отвезли в Барнаул в городскую больницу № 5. Родственник, который передавал продукты, отправился домой на обязательный карантин. Всего же в Заринске под наблюдением врачей сейчас находятся 11 человек, вернувшихся из Москвы, и еще 4 медицинских работника, контактировавших с первой заразившейся в городе женщиной.

По словам редактора местной газеты, многие жители с настороженностью отнеслись к появлению в городе COVID-19. Винят в том числе и женщину, которая во время эпидемии отправилась в столицу страны.

"В адрес этой женщины много негатива. Что она привезла эту заразу из Москвы в наш маленький город. Ведь в Заринске всего четыре микрорайона, и в случае эпидемии может заразиться большое количество человек. Круг контактов ограничен. Даже в магазины ходят примерно в одни и те же люди. У населения есть небольшая паника", – отметил редактор местной газеты.

Жизнь продолжается

Несмотря на ограничительные меры, введенные в Алтайском крае, в Заринске далеко не все жители соблюдают режим самоизоляции. Большинство предприятий вообще работают в штатном режиме. В том числе и часть торговых центров. Бюджетные же учреждения города, включая местную администрацию, закрыты. Остановлена и культурная жизнь в городе. Постановки местного Дома культуры, включая мюзиклы "Мама Мия" и "Клеопатра", выложили в социальных сетях.

Как отметил Константин Шефер, жизнь в городе, несмотря на все меры по сдерживанию вируса, продолжается, хотя автомобилей на дорогах действительно стало меньше. По его ощущению, только около 30% населения сидит дома – в основном пенсионеры и бюджетники. Дети же гуляют по улицам, людей в масках практически нельзя встретить. Работают и все крупные предприятия города, включая "Алтай-Кокс", ООО "Холод" и фанерный комбинат. Именно там трудится большая часть населения муниципалитета. Предприятия фактически кормят и поят весь город. Если они будут закрыты на долгое время – это будет ударом по всему Заринску.

Больше всего, по словам Шефера, в городе страдает мелкий бизнес, которому не разрешено работать. Например, парикмахерские. Он отмечает, что сегодня многие молодые бизнесмены обращаются в газету. У них просто нет средств на погашение кредитов, взятых на открытие бизнеса. Послабления для предпринимателей, которые на прошлой неделе ввел губернатор Виктор Томенко, позволили возобновить деятельность некоторым предприятиям в Заринске. В частности тем, кто занимается строительными работами.

"Местные предприниматели не знают, как будут выживать. Поддержки от государства сейчас нет. Эти люди просто брошены. Даже аренду помещений им не "простили". Предприятия в нашем городе в ближайшие месяцы закроются. Люди и так богато не жили, а тут вынуждены сводить концы с концами", – заключает он.

По данным на утро 15 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19. Из них 34 человека – жители Барнаула, по трое – в Павловском и Крутихинском районах, по двое – в Первомайском и Советском районах, по одному – в Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске.