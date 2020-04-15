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Самоизоляция? Не, не слышали. Барнаульцам не сидится дома

, ИА "Амител"
Сервис "Яндекса" считает, что на улицах столицы Алтайского края очень много людей
Фото: 'Яндекс'

Фото: "Яндекс"

Барнаул оказался худшим по индексу самоизоляции в Алтайском крае, следует из данных соответствующего сервиса "Яндекса" на 10:00 15 апреля.

Специальный алгоритм оценил уровень сознательности граждан в плане отказа от прогулок на 2,3 балла, что соответствует определению "на улицах очень много людей".

Другие алтайские города продемонстрировали немного лучшие показатели, но все равно не отличились дисциплинированностью. Например, Бийск получил 2,4 балла, а Новоалтайск и Рубцовск – по 2,6 балла.

Стоит отметить, что жители столиц большинства сибирских регионов продемонстрировали еще худшую усидчивость.

Так, жители Горно-Алтайска набрали 1,5 балла, Кемерова – 1,8, Иркутска – 2,1, Томска – 2,2. Лидерами по самоизоляции в Сибири стали Красноярск (2,5 балла) и Омск (2,9 балла).

Как ранее писал amic.ru, в Барнауле увеличили количество общественного транспорта на 10% из-за возросшего пассажиропотока.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.04.2020 13:22
- гость -

может пора уже жестко действовать?

15.04.2020 13:25
- гость -

Или слишком смелые или слишком тупые, скорее всего второе, как говориться дураков не сеют, они сами родятся

15.04.2020 13:28
Eugene

А может пора другой принцип изоляции ввести?
Например больше 3-х не собираться в любом закрытом помещении?
Был сегодня в ВТБ за справкой (нет такой он-лайн) пускали по одному, а в маленьком тамбуре было 5 чел. В Марии-Ра очереди и среди рядов не протолкнуться, а обувь не купить (не нужно про он-лайн это не для одежды и готовой еды).
Системы нет в мероприятиях по противодействию заразе!

15.04.2020 13:29
- гость -

Барнаул оказался худшим по индексу самоизоляции в Алтайском крае, следует из данных соответствующего сервиса "Яндекса" на 10:00 15 апреля.
Люди ходят на работу.Вот и худший индекс!

15.04.2020 13:29
- гость -

Как в Москве неделю назад

15.04.2020 13:40
- гость -

15.04.2020 13:28
Eugene
Так это вопрос к магазинам - какого они пускают не по 3-4 человека, а толпу. Лично я перестала ходить в любые магазины тогда, когда там очереди или просто народ. Либо ухожу вообще, либо прихожу в другое время.

15.04.2020 13:44
- гость -

либо прихожу в другое время.

Самоизолировавшаяся?

15.04.2020 13:46
Гостья

Так всех выгнали на работу по указу Томенко, вот сразу индекс и стал плохой. Что хотели, того и добились.

15.04.2020 13:50
- гость -

Ага! Наших бы чиновников запереть всей семьей, вместе с малыми детьми и стариками, на две недели не в двухсотметровом загородном коттедже с персональным участком леса в гектар, а душной хрущевке размером в 36 квадратов, да еще практически без средств к существованию, зато с кредитами и долгами. Тут и свихнуться недолго! Вирус, может, еще и не подцепишь, а вот перспектива умопомешательства в таких условиях вполне себе реальная и практически подступает вплотную. Вот потому барнаульцы и пошли массово на улицы - в целях самоспасения.

15.04.2020 13:52
- гость -

15.04.2020 13:44
- гость -
Меня на удаленку перевели, сижу, работаю из дома. И не вижу причин дергать Бога за бороду. Есть возможность не контактировать ни с кем - так к чему нарываться?

15.04.2020 13:55
- гость -

Так всех выгнали на работу
ага, и еще возмущаются. а откуда столько народу

15.04.2020 13:57
- гость -

13:50, такая толпа на 36 метрах)))
2 вопроса:
1. На что тогда кредиты брали?
2. Зачем и как(!) размножались на 36 метрах?

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