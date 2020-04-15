Придумали долг и забрали сломанный автомобиль. Угонщиков задержали в Алтайском крае

В селе Семеновка Кулундинского района двоих местных жителей поймали в 200 метрах от места угона автомобиля. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что двое злоумышленников 20 и 24 лет пришли к 44-летнему односельчанину и стали требовать у него деньги. По словам мужчины, они пытались получить несуществующий долг в размере четырех тысяч рублей.

Хозяин отказал визитерам, после чего они решили угнать припаркованный во дворе ВАЗ-2106, но не смогли открыть ворота. Владелец авто знал, что машина не на ходу, и даже сам помог им их открыть. Завести автомобиль у парней не вышло, тогда они позвонили своему знакомому, попросив его отбуксировать машину. Хозяин тем временем обратился в полицию.

Полицейские задержали угонщиков. Возбуждено уголовное дело.