У вернувшихся из Азии алтайских туристов есть два варианта прохождения карантина

Нескольких алтайских туристов, которые оказались в числе эвакуированных из Вьетнама, Индонезии и Таиланда, разместят на домашнем карантине или в обсерваторе на территории Первомайского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Борт с 67 российскими гражданами прибывает 15 апреля в Казахстан. Пассажиров осмотрят медицинские работники.

"В сопровождении эпидемиологов, врачей, службы социальной защиты и представителей правительства края их доставят в регион, – говорят в оперштабе. – После проверки условий самоизоляции граждан направят на "домашний карантин", у кого таких условий нет – в обсерватор Первомайского района".

Напомним, обсерватор оборудован на базе санатория "Сосновой бор". В настоящее время в нем находятся пять человек, которые прибыли в регион из Москвы.

Как ранее писал amic.ru, в крае зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 за последние сутки. Среди них есть медицинский работник.