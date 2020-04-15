Жителям Исландии посоветовали обнимать деревья во время пандемии COVID-19

В Исландии людям предложили обнимать деревья, пока из-за пандемии COVID-19 нельзя обнимать людей. Об этом сообщает Iceland Review со ссылкой на службу лесного хозяйства Халлормсстадур.

По словам сотрудника лесного хозяйства Тора Торфиннссона, обняв ствол дерева человек почувствует расслабление и станет готовым к новому дню и вызовам. Он порекомендовал уходить как можно глубже в лес, не останавливаясь у первых попавшихся деревьев, поскольку их уже кто-то мог обнимать.

По словам Тора, обнимать дерево приятней с закрытыми глазами. Достаточно делать это пять минут в день, чтобы чувствовать себя лучше.

Рейнджеры также разметили в лесу двухметровые интервалы, которые позволят посетителям леса наслаждаться природой, не подходя друг к другу слишком близко.