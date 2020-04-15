Жители Алтайского края стали чаще обращаться за юридической помощью дистанционно

В Алтайском крае значительно выросло число электронных запросов на бесплатную юридическую помощь. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова.

По ее словам, в марте значительно сократилось количество очно оказываемой юридической помощи. Это связано с режимом самоизоляции. Но вот электронных обращений в марте и апреля стало гораздо больше. Люди звонят на горячие линии органов власти Алтайского края, в том числе управления юстиции, а также в адвокатскую палату. Консультации оказывают в устной форме.

Как пояснила Грохотова, на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать определенные категории населения. Среди них люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие. Однако, по ее словам, на горячие линии также звонят и те, кто не попадают под эти категории. И юридическая консультация оказывается всем.