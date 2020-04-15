Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу

Владельцы кафе и ресторанов написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Бизнесмены просят разрешить им поработать.

Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении amic.ru), общепит простаивает с 28 марта. Причем когда закончатся введенные из-за коронавируса ограничения, непонятно. Предприниматели ставят под вопрос дальнейшее существование отрасли в целом и беспокоятся за судьбу каждого работника. Сейчас у заведений скопились долги перед поставщиками, также нужно выплачивать сотрудникам зарплату за март. В связи с этим владельцы кафе и ресторанов просят разрешения на возобновление деятельности.

Со своей стороны общепит обязуется соблюдать все необходимые требования. Например, работать до 22:00, обеспечить контроль за температурой посетителей, делать получасовую паузу на обработку заведения каждые два часа и т.д.

Под обращением подписались владельцы 20 заведений Барнаула.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.

При этом в списке не оказалось, например, представителей бьюти-сферы. Владельцы и работники салонов красоты даже составили петицию с просьбой разрешить им открыться. Однако, как стало известно накануне, 13 апреля, салоны в ближайшие две-три недели не откроются.