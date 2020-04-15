Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу

Владельцы кафе и ресторанов написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Бизнесмены просят разрешить им поработать.
Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении amic.ru), общепит простаивает с 28 марта. Причем когда закончатся введенные из-за коронавируса ограничения, непонятно. Предприниматели ставят под вопрос дальнейшее существование отрасли в целом и беспокоятся за судьбу каждого работника. Сейчас у заведений скопились долги перед поставщиками, также нужно выплачивать сотрудникам зарплату за март. В связи с этим владельцы кафе и ресторанов просят разрешения на возобновление деятельности.
Со своей стороны общепит обязуется соблюдать все необходимые требования. Например, работать до 22:00, обеспечить контроль за температурой посетителей, делать получасовую паузу на обработку заведения каждые два часа и т.д.
Под обращением подписались владельцы 20 заведений Барнаула.
Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.
При этом в списке не оказалось, например, представителей бьюти-сферы. Владельцы и работники салонов красоты даже составили петицию с просьбой разрешить им открыться. Однако, как стало известно накануне, 13 апреля, салоны в ближайшие две-три недели не откроются.
Комментарии
Ну конечно! Жизнь то налаживается.
Они наверное тоже с голоду опухать начали...
НУ разрешат открыться общепитам, фитнесам и парикмахерам например, а кто ходить к ним будет? Будут также сидеть без работы
Давно пора уже было выходить, нечего титьки мять. Добрый дядя не придет с чашкой еды, надо самому шевелиться.
Нужно резануть!
сейчас открываете ВСЕ, через неделю заболевает пол города
у второй половины иммунитет
кто выжил молодец
профит!
Помирать- так с музыкой.
Самоизоляция? Не, не слышали
В Москве сегодня очередной суточный рекорд по заболевшим - более 3300 чел. Рано расслабляться
Убытков и риска будет больше если их откроют!!! Они думают что народ повалит? Сомневаюсь.
на вынос пусть работают
Ещё +3388 за сутки. Итого 24490.
вы там совсем с ума сошли что-ли???????
А какую прибыль они ждут после открытия? Рисковать никто не хочет посещая эти заведения, лучше на дом заказать доставку или того же парикмахера, что и делается
Во глубине своих квартир,
Храните гордое терпение.
Съедим мы гречку, хлеб и сыр,
И макароны, и варенье.
На волю выйдем мы опять,
Запреты рухнут, и свобода…
Нас встретит радостно у входа,
В дверях бы только не застрять.
Действительно, а чё нет! Пандемия? Не, не слышали... Будет у нас чую как в Италии и Америке вместе взятыми!
Одобрено плотниками
Не волнуйтесь, у нас не будет как в Италии и Америке. У нас будут красивее отчеты.
Ага, чтобы ваши короновирусные повара и официанты в готовые блюда чихали и кашляли.