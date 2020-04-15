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Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу

, ИА "Амител", Никита Иванников
Владельцы заведений города написали открытое письмо губернатору Алтайского края
Фото: freeimages.com

Фото: freeimages.com

Владельцы кафе и ресторанов написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Бизнесмены просят разрешить им поработать.

Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении amic.ru), общепит простаивает с 28 марта. Причем когда закончатся введенные из-за коронавируса ограничения, непонятно. Предприниматели ставят под вопрос дальнейшее существование отрасли в целом и беспокоятся за судьбу каждого работника. Сейчас у заведений скопились долги перед поставщиками, также нужно выплачивать сотрудникам зарплату за март. В связи с этим владельцы кафе и ресторанов просят разрешения на возобновление деятельности.

Со своей стороны общепит обязуется соблюдать все необходимые требования. Например, работать до 22:00, обеспечить контроль за температурой посетителей, делать получасовую паузу на обработку заведения каждые два часа и т.д.

Под обращением подписались владельцы 20 заведений Барнаула.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.

При этом в списке не оказалось, например, представителей бьюти-сферы. Владельцы и работники салонов красоты даже составили петицию с просьбой разрешить им открыться. Однако, как стало известно накануне, 13 апреля, салоны в ближайшие две-три недели не откроются.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2020 14:39
- гость -

Ну конечно! Жизнь то налаживается.
Они наверное тоже с голоду опухать начали...

15.04.2020 14:42
Гость

НУ разрешат открыться общепитам, фитнесам и парикмахерам например, а кто ходить к ним будет? Будут также сидеть без работы

15.04.2020 14:45
- гость -

Давно пора уже было выходить, нечего титьки мять. Добрый дядя не придет с чашкой еды, надо самому шевелиться.

15.04.2020 14:46
- гость -

Нужно резануть!
сейчас открываете ВСЕ, через неделю заболевает пол города
у второй половины иммунитет
кто выжил молодец
профит!

15.04.2020 14:46
Проходимец

Помирать- так с музыкой.

15.04.2020 14:47
гость

Самоизоляция? Не, не слышали

15.04.2020 14:48
Гость

В Москве сегодня очередной суточный рекорд по заболевшим - более 3300 чел. Рано расслабляться

15.04.2020 14:49
Гость

Убытков и риска будет больше если их откроют!!! Они думают что народ повалит? Сомневаюсь.

15.04.2020 14:50
технарь

на вынос пусть работают

15.04.2020 14:57
- гость -

Ещё +3388 за сутки. Итого 24490.

15.04.2020 14:57
- гость -

вы там совсем с ума сошли что-ли???????

15.04.2020 15:08
Гость

А какую прибыль они ждут после открытия? Рисковать никто не хочет посещая эти заведения, лучше на дом заказать доставку или того же парикмахера, что и делается

15.04.2020 15:10
- гость -

Во глубине своих квартир,
Храните гордое терпение.
Съедим мы гречку, хлеб и сыр,
И макароны, и варенье.
На волю выйдем мы опять,
Запреты рухнут, и свобода…
Нас встретит радостно у входа,
В дверях бы только не застрять.

15.04.2020 15:10
- гость -

Действительно, а чё нет! Пандемия? Не, не слышали... Будет у нас чую как в Италии и Америке вместе взятыми!

15.04.2020 15:11
комрад

Одобрено плотниками

15.04.2020 15:13
комрад

Не волнуйтесь, у нас не будет как в Италии и Америке. У нас будут красивее отчеты.

15.04.2020 15:14
гость

Ага, чтобы ваши короновирусные повара и официанты в готовые блюда чихали и кашляли.

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