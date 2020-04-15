Многодетным семьям Алтая выдадут продуктовые наборы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение выделить средства на закупку продуктовых наборов для многодетных семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба мэрии Горно-Алтайска, это связано с осложнением финансового положения населения в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

В общей сложности на эту меру поддержки направят 2 млн рублей. На эти средства планируют обеспечить продуктами четыре тысячи семей.

Приоритетом в помощи обладают семьи с наибольшим числом детей, а также те, кто острее всего нуждается в помощи.

Как ранее писал amic.ru, Алтайское отделение Российского детского фонда обратилось к предпринимателям с призывом поделиться выпускаемой ими едой с малоимущими семьями.

По информации организации, ситуация с режимом самоизоляции усугубила нужду малоимущих семей, и части из них не хватает средств даже на трехразовое питание для детей. Некоторые родители, например, работали неофициально и были просто уволены без каких-либо выплат. Теперь же они звонят в детский фонд и взывают о помощи.