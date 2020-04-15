Названа самая популярная среди соискателей профессия в условиях пандемии коронавируса

В условиях пандемии COVID-19 россияне массово начали искать работу водителя. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследования аналитиков "Авито Работа".

Помимо этого чаще всего в марте соотечественники интересовались вакансиями электриков, грузчиков, разнорабочих, сварщиков. Аналитики объясняют подобную тенденцию поиском сфер, которые продолжают работать в условиях самоизоляции.

При этом в первом весеннем месяце рынок труда замер из-за введения карантинных мер. Число поисковых запросов снизилось по сравнению с февралем: работу водителя стали искать реже на 16%, а электрика – на 30%.

Также эксперты отметили и рост интереса к удаленной работе – в марте ею интересовались чаще на 10%. Также увеличилось и число желающих найти место с ежедневной оплатой: за март таковых стало больше на 15%.

Ранее amic.ru сообщил, что жители Алтайского края стали чаще обращаться в службу занятости. Ежедневно там регистрируют около 120 обращений, а сама служба теперь работает дистанционно.