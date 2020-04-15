Республика Алтай осталась последним регионом, где нет подтвержденных случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания COVID-19. Первый инфицированный появился в Чукотском АО. Таким образом, коронавирус выявили во всех регионах страны, кроме Республики Алтай.

Наибольший прирост заболевших показали Москва и Московская область – почти две тысячи человек. Всего там зарегистрировано порядка 15 тысяч инфицированных COVID-19.

За последние сутки скончались 28 человек с подтвержденным коронавирусом, за все время таковых 198. Число выздоровевших увеличилось до 1986.

Как ранее сообщал amic.ru, 15 апреля в Алтайском крае подтвердили еще 11 случаев заражения COVID-19. Коронавирус впервые выявили в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до трех человек увеличилось число заболевших в Крутихинском и Павловском районах. Всего в крае зарегистрировано 48 случаев заражения.