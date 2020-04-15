"Нечем бить по России". Украина может остаться без топлива для ракет

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал, что возглавляемое им предприятие находится в крайне затруднительном положении, сообщает газета "Известия".

По его словам, финансирование единственной компании в стране, которая производит ракетное топливо, приостановлено. Из-за этого с начала года пришлось уволить почти 700 человек.

Шиман предупредил, что если предприятие прекратит существование, то Украине будет "нечем бить по России".

"Удары "Ольхой" могут быть нанесены и по российской критической инфраструктуре, вроде того же "Каменского НПЗ", – заявил руководитель завода. – А если "Ольхи" в войсках не будет, то чем бить по тылам противника?".

Он уточнил, что закрытие предприятия будет означать остановку всей украинской ракетной отрасли.

Отметим, что "Ольха" считается самой дальней реактивной системой залпового огня. Ее дальность после модернизации составляет 130 км.