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"Нечем бить по России". Украина может остаться без топлива для ракет

, ИА "Амител"
Единственный в стране производящий его завод на грани банкротства
Фото: mir24.tv

Фото: mir24.tv

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал, что возглавляемое им предприятие находится в крайне затруднительном положении, сообщает газета "Известия".

По его словам, финансирование единственной компании в стране, которая производит ракетное топливо, приостановлено. Из-за этого с начала года пришлось уволить почти 700 человек.

Шиман предупредил, что если предприятие прекратит существование, то Украине будет "нечем бить по России".

"Удары "Ольхой" могут быть нанесены и по российской критической инфраструктуре, вроде того же "Каменского НПЗ", – заявил руководитель завода. – А если "Ольхи" в войсках не будет, то чем бить по тылам противника?".

Он уточнил, что закрытие предприятия будет означать остановку всей украинской ракетной отрасли.

Отметим, что "Ольха" считается самой дальней реактивной системой залпового огня. Ее дальность после модернизации составляет 130 км.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.04.2020 16:45
- гость -

А вы знаете, что
@В некоторых регионах России снизились цены на бензин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК за период со 2 по 15 апреля.

Больше всего цены опустились в Сибири, в частности в Алтайском крае и республике Алтай. Стоимость бензина Аи-92 в регионе в среднем опустилась на 23 копейки (до 40,73 рубля за литр), а на Аи-95 — на 13 копеек (до 43,26 рубля за литр).@

Кто в курсе, подтвердить можете?

15.04.2020 17:18
гость

Вот интересно, США на борьбу с коронавирусом напечатали 2 триллиона долларов. Могут напечатать хоть 200 триллионов, инфляции доллара не будет. Почему они для Украины не могут напечатать хоть миллиардов 500? Вот что-то же мешает

15.04.2020 17:20
CALIBR

Очевидно ,напряжение спадает - впервые проходит новость разряда "а что там у хохлов?"
Становится страшно по другому поводу : неужели Великая Держава так ослабла,что надо снова крепить оборону ,патамушта 40 млн. могут врукопашную победить 140 ?
Так-то,у нас на военных складах ещё с той войны шапок нашито , если арсеналов не хватит.

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