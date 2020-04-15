Улицу затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм на улице Георгия Исакова рядом со зданием № 262 локализован, сообщили в барнаульском водоканале.

Работникам компании предстоит провести земельные работы, чтобы полностью ликвидировать коммунальную аварию.

На месте происшествия трудятся 12 человек. Привлечено две единицы техники. Водоснабжение не ограничили.

Напомним, из-за коммунальной аварии подтопило территорию в районе Аллеи Победы. По словам очевидцев, вода дошла до улицы Семенова.

Ранее amic.ru писал, что на обновление водопровода Алтайскому краю выделят 1,5 млрд рублей по нацпроекту "Экология".