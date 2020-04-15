Улицу затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм на улице Георгия Исакова рядом со зданием № 262 локализован, сообщили в барнаульском водоканале.
Работникам компании предстоит провести земельные работы, чтобы полностью ликвидировать коммунальную аварию.
На месте происшествия трудятся 12 человек. Привлечено две единицы техники. Водоснабжение не ограничили.
Напомним, из-за коммунальной аварии подтопило территорию в районе Аллеи Победы. По словам очевидцев, вода дошла до улицы Семенова.
Ранее amic.ru писал, что на обновление водопровода Алтайскому краю выделят 1,5 млрд рублей по нацпроекту "Экология".
Комментарии
Давайте скажем спасибо коммунальщикам, устранили часа за 1,5. Если бы люди пришли с работы и не смогли после улицы помыть руки, были бы проблемы. Покушать с немытыми руками трудно, а рестораны не работают
Где вопли оранжоидов, что не водопровод простоял и 50-ти лет и что мы не переживем зиму.