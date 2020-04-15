Пропала в Международный женский день. Несовершеннолетнюю девушку ищут в Барнауле

17-летнюю Юлию Черникову более месяца не могут найти в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что 8 марта 2020 года девушка ушла из общежития Алтайского политехнического техникума в Барнауле и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы пропавшей: на вид 18 лет, среднего телосложения, рост 155 сантиметров, волосы черного цвета длиной до плеч. Была одета в джинсовую куртку синего цвета длиной до колен, штаны черного цвета, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения девушки, просят сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).