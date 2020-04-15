Неудачный маршрут. Сотрудники алтайской колонии спасли тонущего в болоте мужчину

Сотрудники службы исполнения наказаний спасли утопающего в болоте человека рядом с Новоалтайском. Об этом сообщают в УФСИН по Алтайскому краю.

В ночь на 14 апреля прапорщик внутренней службы Данил Белан, находясь на наблюдательной вышке, услышал крики о помощи. Они слыщались со стороны заболоченной территории, прилегающей к ЛИУ-8.

На место отправили резервную группу. Там сотрудники обнаружили мужчину, который провалился под лед и стал звать на помощь.

Пострадавший находился в 100 метрах от берега, а сами сотрудники не могли подойти к мужчине из-за тонкого льда. Они вызвали спасателей, которые и вытащили утопающего из болота.

Как позже рассказал сам мужчина, он шел из поселка Фирсово в Новоалтайск, решил сократить путь и пошел по льду. Однако поверхность не выдержала веса, и мужчина провалился в болото. Сейчас он находится в больнице.