Авигея и Всевлад появились на свет в Алтайском крае в период пандемии

Самыми редкими именами, которые родители в Алтайском крае дали своим детям в последний месяц, стали Авигея, Милла, Всевлад и Демиан. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 апреля рассказала начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова.

По ее словам, самыми популярными именами у новорожденных в апреле-мае стали Мария, Александр, Михаил и Елизавета.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса – Ковидом. Отец мальчика рассказал, что решение приняли с женой единогласно, так как это "звучное, сильное и оригинальное" имя, которое должно принести сыну счастье.