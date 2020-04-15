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Спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос

, ИА "Амител"
А по России, наоборот, упал
Фото: zab.ru

Фото: zab.ru

В первом квартале 2020 года спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос почти на 4%, несмотря на то, что по стране в целом он снизился на 3,3%. Об этом говорится в исследовании портала "Авито".

Чаще всего на продажу выставлялись готовые предприятия в области услуг и торговли – на них приходится более половины всего спроса. Однако наибольший рост зарегистрирован в отрасли сельского хозяйства (13%), сферах развлечений (10%) и строительства (9%). Заметнее всего спрос упал на интернет-магазины – они потеряли 12%.

Также изменились и цены на предприятия. Почти наполовину подорожал готовый бизнес в Иркутске и на треть – в Омске. Снижение стоимости обнаружили в Новосибирске – там он подешевел почти на 9%. Средняя цена бизнеса на данный момент составляет около девяти миллионов рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.04.2020 17:52
- гость -

Ну вот, закон рынка в действии - разорятся одни, на их место придут другие.

15.04.2020 17:52
- гость -

Где купить? Срочно!
Мне надо 2 штуки!

15.04.2020 18:29
гость

В первом квартале 2020 года спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос почти на 4%

Значит многие хотят купить бизнес в Барнауле

15.04.2020 19:52
Гость

Однако, что то понапутано. Может, не спрос, а предложение?

15.04.2020 19:55
- гость -

куплю бюро ритуальных услуг

16.04.2020 08:59
- гость -

15.04.2020 19:55
- гость - Этот выгодный бизнес тебе не продадут, говорят что с этого бизнеса можно и до мэра подняться. Поэтому холоп иди, ищи себе другой бизнес.

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