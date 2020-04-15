В первом квартале 2020 года спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос почти на 4%, несмотря на то, что по стране в целом он снизился на 3,3%. Об этом говорится в исследовании портала "Авито".

Чаще всего на продажу выставлялись готовые предприятия в области услуг и торговли – на них приходится более половины всего спроса. Однако наибольший рост зарегистрирован в отрасли сельского хозяйства (13%), сферах развлечений (10%) и строительства (9%). Заметнее всего спрос упал на интернет-магазины – они потеряли 12%.

Также изменились и цены на предприятия. Почти наполовину подорожал готовый бизнес в Иркутске и на треть – в Омске. Снижение стоимости обнаружили в Новосибирске – там он подешевел почти на 9%. Средняя цена бизнеса на данный момент составляет около девяти миллионов рублей.