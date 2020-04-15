Губернатор назначил 15 членов Общественной палаты Алтайского края. Есть новенькие

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил свою часть Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. В список вошло 15 человек, и большая часть из них – члены прежнего состава общественного органа.

По закону глава региона назначает треть членов ОП (всего их 45). Кресла в седьмом созыве палаты сохранят члены шестого созыва Татьяна Величко (Союз детских организаций), Руслан Демаков (Союз юристов), митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (Сергей Иванников), Сергей Кашников (гендиректор спорткомплекса "Обь", президент федерации плавания), Владимир Климов (организация ветеранов войны), Владимир Лопаткин (профессор алтайского педуниверситета), Сергей Малыхин (редактор газеты "Природа Алтая"), Евгений Новиков (Союз ветеранов Афганистана), Иван Панов (глава Крайсовпрофа), а также глава палаты пока еще действующего, шестого созыва Лев Коршунов.

Из новых Томенко назначил гендиректора ООО "Растем вместе" Анну Паутову, президента спортивной лиги "Стик" Андрея Степурко, гендиректора ООО "Сибагроконсалт" Сергея Тастана, главу "Российского военно-исторического общества" Владимира Чикильдика и бывшего сенатора от региона, а ныне советника директора государственного автономного учреждения "Российский Фонд технологического развития" Юрия Шамкова.

Треть членов назначит краевой парламент. А оставшуюся треть – эти уже назначенные 30 человек. Чтобы войти в ОП, надо быть членом общественной организации.

Срок полномочий шестого состава истекает 27 июня 2020 года. Седьмой созыв будет работать три года.

Судя по всему, никаких формальных изменений по формированию не слишком активного и совсем не публичного органа не будет. Но эксперты все же рассчитывают, что ОП дадут больше свободы слова.