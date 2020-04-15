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Житель Алтайского края стал миллионером благодаря лотерее

, ИА "Амител"
Счастливчик живет в Барнауле
Фото: Alux.com

Фото: Alux.com

В Алтайском крае появился новый лотерейный миллионер. Им в среду, 15 апреля, стал житель Барнаула, который выиграл приз лотереи "Гослото "5 из 36". Ему достались 2 508 396 рублей.

По правилам "Гослото "5 из 36", чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором. Тиражи государственной лотереи проходят каждые 30 минут.

Барнаулец угадал числа 12, 31, 4, 15, 28 в первом поле билета и не угадал одно – во втором. Почему он отметил именно их, станет известно, как только победитель обратится в лотерейный центр "Столото".

Кстати, из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции его не торопят. Выигрыш он сможет забрать в течение трех с половиной лет с момента публикации результатов тиража.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2020 17:38
Роман

и такие новости в каждом регионе

15.04.2020 17:42
Гость

Очередной вброс... не переведутся лопухи на земле русской...

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