Владимир Путин выступит с новым обращением

Президент Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами. Произойдет это сегодня около 15 часов мск (19:00 по Барнаулу) перед совещанием с правительством, сообщают в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это не будет масштабным обращением, а, скорее, выступлением по поводу текущей ситуации.
В последний раз президент обращался к россиянам неделю назад, 8 апреля, перед совещанием с губернаторами. Тогда Путин заявил, например, что россиянам, которые встанут на биржу труда с марта, будут платить максимальное пособие, пообещал по 80 тысяч рублей доплаты врачам, которые работают с зараженными коронавирусом.
Закончил свое выступление президент тут же ставшей легендарной фразой про половцев и печенегов.
Amic.ru проведет текстовую трансляцию речи президента.
Комментарии
Что то это стало надоедать
пИчИнюхи атакуэ?
Как "комеди клуб" - раз в неделю...
@Кстати, насчёт статистики и ситуации с эпидемией на ДВ / в Сибири:
Местные власти в китайском Хэйлунцзяне (Приамурье, с их стороны) и Внутренней Монголии - двух регионах с протяженной российской границей и переходами через нее - перекрыли на днях границу полностью. В последние несколько дней из России через сухопутные переходы вернулось около пятисот зараженных китайцев. В отдельные дни (вчера, позавчера), абсолютно все перешедшие границу тестировались с положительным результатом (50-80 человек в день).
Вопрос, как цифрам, публикуемым в России, можно доверять, если чуть ли не все китайцы, бегущие из нее на родину - заражены? @
15.04.2020 17:05
- гость -
Это дешевая местная рабсила, они живут в вагончиках.
Опять продлевать будет...
17:05, откуда инфа?
Че то зачастил... Случилось чего?
Вот народ,не появлялся он после Коммунарки-куда исчез?
Начал мелькать-зачем так часто?
Похоже решил опять строгий карантин (или как он там называется?) в стране ввести.
15.04.2020 17:28
Гость
Какой карантин вы чё, краантин это в режиме ЧП или минимум ЧС. А на это нада бабки и коекто из нужных людей их не дополучит ещё.
Скорее самострогая самоизоляция.
15.04.2020 17:36
месный
Какая, какая изоляция? Не, не слышали. Нас вывели на работу, утром едешь - такое чувство, что работают все без исключения. На улицу из окна смотрю- мамашки с детьми гуляют, старики проходят.
15.04.2020 17:36
месный
С 3300 добавленными за сутки,это уже "Италия" начинается. А с нашим менталитетом и Америку перегоним.
Мож не надо, чет после его выступлений и предложений, обычно, только хуже становится.
15.04.2020 17:43
- гость -
Если быстро прошмыгнуть, вирус не успеет за штанину уцепиться.
(шутка,если что)
Владимир Владимирович дайте пожалуйста людям каждому денег . А то людям очень туго правда . Спасибо !!!