Владимир Путин выступит с новым обращением

Президент Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами. Произойдет это сегодня около 15 часов мск (19:00 по Барнаулу) перед совещанием с правительством, сообщают в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это не будет масштабным обращением, а, скорее, выступлением по поводу текущей ситуации.

В последний раз президент обращался к россиянам неделю назад, 8 апреля, перед совещанием с губернаторами. Тогда Путин заявил, например, что россиянам, которые встанут на биржу труда с марта, будут платить максимальное пособие, пообещал по 80 тысяч рублей доплаты врачам, которые работают с зараженными коронавирусом.

Закончил свое выступление президент тут же ставшей легендарной фразой про половцев и печенегов.

Amic.ru проведет текстовую трансляцию речи президента.