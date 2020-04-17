Дело в спирте. Почему стоит внимательно отнестись к покупке антисептика

С раннего детства мы слышим: "Мой руки!" Но кран и мыло не всегда оказываются рядом, в отличие от бактерий и микробов, живущих буквально везде: от дверной ручки до смартфона. К счастью, антисептик не менее эффективен, чем мыло, при этом им удобно пользоваться в любой ситуации.

Важно помнить, что антисептическое и антибактериальное средство – не одно и то же. Последнее уничтожает бактерии, но перед вирусами оно бессильно. Антисептики же спасают ото всех видов болезнетворных микроорганизмов – бактерий, вирусов, грибков.

"Масок и антисептиков нет!"

В период пандемии спрос на маски и антисептики заметно увеличился. Из-за нехватки товара в аптеках многие организовали домашнее производство. Так, на рынке стали появляться антисептики, приготовленные вручную дома. Но многие из них вызывают сомнение: в одни добавлено недостаточно спирта, из-за чего средство теряет смысл, на других и вовсе не указан состав, поэтому невозможно оценить его эффективность.

Между тем для создания антисептика необходимо соблюдать рецептуру, рекомендованную ВОЗ. Вот она: этиловый или изопропиловый спирт (не менее 60% и не более 80% соответственно), глицерин, перекись водорода 3%, стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Как выбрать антисептик для рук?

Нужно внимательно изучить состав. Средства с концентрацией спирта менее 60% лучше не использовать. Против некоторых микробов они могут оказаться неэффективными. Кроме того, они не убивают микроорганизмы, а только замедляют их рост.

В составе антисептика могут присутствовать изопропилмиристат – для придания коже гладкости, глицерин – для смягчения и четвертичные соли (бензалкония хлорид) – для устранения "липкого" эффекта после применения.