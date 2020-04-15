Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время селекторного совещания рассказал об участившихся жалобах населения на отказы в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.

"В адрес министерства в последние дни поступает большое количество обращений от жителей края, в которых они сообщают об отказе в медицинской помощи, – констатировал Попов. – Конечно, есть случаи, когда информация об этом не подтверждается, но есть и те, в которых отказ равнозначен преступлению".

По его словам, необходимо подходить к каждому обращению индивидуально и не оставлять без внимания людей, которым необходимо лечение.

Министр здравоохранения региона подчеркнул, что медпомощь оказывать нужно, при этом не забывая о мерах безопасности, чтобы не допустить заражения как пациентов, так и самих врачей.

Ранее Попов объяснил журналистам, почему в регионе временно запретили проводить плановые медицинские осмотры. Правда, и у этого правила нашлись исключения.