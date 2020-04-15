Ученые выяснили, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России

Нулевым пациентом COVID-19 в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который привез коронавирус в Москву из Милана. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова врача-академика РАН Александра Чучалина в интервью порталу "Православие.ру".

Врач рассказал, что коронавирус у мужчины диагностировали 27 февраля. Диагноз ему поставил сам академик и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Вместе с Проценко они назначили лечение, а сам пациент стал первым в стране, кому удалось излечиться от COVID-19.

Однако он успел заразить своих пожилых родителей. Его отец находился на ИВЛ, у матери болезнь протекала значительно легче.

Как ранее сообщил amic.ru, на 15 апреля в России обнаружено почти 25 тысяч зараженных. Случаи заболевания выявлены во всех регионах, кроме Республики Алтай. В Алтайском крае на данный момент зарегистрировано 48 случаев заражения.