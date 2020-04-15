Ученые выяснили, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России

Нулевым пациентом COVID-19 в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который привез коронавирус в Москву из Милана. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова врача-академика РАН Александра Чучалина в интервью порталу "Православие.ру".
Врач рассказал, что коронавирус у мужчины диагностировали 27 февраля. Диагноз ему поставил сам академик и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Вместе с Проценко они назначили лечение, а сам пациент стал первым в стране, кому удалось излечиться от COVID-19.
Однако он успел заразить своих пожилых родителей. Его отец находился на ИВЛ, у матери болезнь протекала значительно легче.
Как ранее сообщил amic.ru, на 15 апреля в России обнаружено почти 25 тысяч зараженных. Случаи заболевания выявлены во всех регионах, кроме Республики Алтай. В Алтайском крае на данный момент зарегистрировано 48 случаев заражения.
Комментарии
который привез коронавирус в Москву из Милана
Ну не с него же пошло, потом много таких миланцев приехало
коронавирус у мужчины диагностировали 27 февраля
Так скоро 2 месяца, Китай за это время уже вроде бы все локализовал
А от нас фамилию доминиканки до сих пор скрывают
Раньше писали, что другой. Представитель РФС, который первый привёз корону из Европы в Москву. Сколько академиков, столько и мнений.
Просто у него раньше проявилось, а кто-то бессимптомно переболел, а может и скончался без анализов.
Когда в России есть нефть в Милане есть я.
Не факт что он. Сколько их вернулось с куршавелей после нг каникул...
Не верю я, что он прям единственный, кто корону в Россию привез. Её навезли толпы туристасов, что шлялись за заграницам. Много их было. Нулевых-то.
Этот нулевой практически сразу обнулился, заразив только родителей. Был выявлен сразу и пролечен. Он не нулевой, а первый, кто известен. Пандемия от других пошла