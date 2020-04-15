СКР опубликовал видео с горящим в Шереметьево SSJ-100 и назвал виновника инцидента

Следователи восстановили полную картину произошедшего на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.

СКР опубликовал видеозапись ЧП на видеохостинге YouTube и объявил о завершении уголовного дела. По версии следствия, гибель 41 человека случилась из-за ошибки командира воздушного судна Дениса Евдокимова.

"Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, – констатировали в ведомстве. – Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести".

Следователи собрали доказательства, что самолет "адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота", что опровергает версию обвиняемого о неисправности воздушного судна.

Против пилота возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть более двух лиц". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжило 37 пассажиров.