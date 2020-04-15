СКР опубликовал видео с горящим в Шереметьево SSJ-100 и назвал виновника инцидента

Следователи восстановили полную картину произошедшего на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.
СКР опубликовал видеозапись ЧП на видеохостинге YouTube и объявил о завершении уголовного дела. По версии следствия, гибель 41 человека случилась из-за ошибки командира воздушного судна Дениса Евдокимова.
"Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, – констатировали в ведомстве. – Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести".
Следователи собрали доказательства, что самолет "адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота", что опровергает версию обвиняемого о неисправности воздушного судна.
Против пилота возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть более двух лиц". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжило 37 пассажиров.
Комментарии
Беда.
Надо было убиться об землю вместе с пассажирами. А теперь по судам затаскают, иски, обдерут до нитки. Срок и волчий билет...
Так козла дать это умудриться надо, это самолёт сам так прыгать начал ? Конечно нет.
И недостаточно учили...
Месный,причина катастрофы же названа,не в кобыле дело...
Опять нашли стрелочника , а компания которая отвечает за подготовку своих пилот вроде как не причем, а судить то ее надо а не пилота
15.04.2020 19:55
- гость -
А да ага! От козла самолёт развалился!
А так не бывает и быть не может?
разве можно чЮду с гвоздем обьяснить что либо с точки зрения логики? и здравого смысла?
не утруждайтесь ! это то же самое что со столбом разговаривать.
виной всему система, что совсем не учит пилотов. кои от страха наложили в штаны и потеряли контроль над тяжёлым судном.