Депутат заявил, что священная мумия защищает Алтай от коронавируса

Республика Алтай остается единственным регионом России, куда не проник коронавирус, потому что территорию защищает священная мумия принцессы Укока, рассказал изданию "Подъём" депутат регионального госсобрания Ержанат Бегенов.

"У нас есть защита. Алтайцы очень сильно её почитают, очень дорожат ей, — заявил Бегенов. — Когда её забрали в Новосибирск у нас землетрясение было, это, говорят, всё с ней было связано, не надо было её трогать".

Бегенов также уточнил, что власти республики своевременно ввели режим самоизоляции. Парламентарий выразил надежду, что Алтай так и останется свободным от COVID-19.

Принцессой Укока нарекли мумию женщины, которую при раскопках обнаружили российские археологи в 1993 году в Республике Алтай. Курган, в котором была захоронена принцесса, на момент раскопок находился в полуразрушенном состоянии. На месте одного из древних захоронений археологи обнаружили колоду с телом женщины, заполненную льдом.

Находка хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке. Осенью 2012 года ее передали в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске.

Обследования мумии показали, что при определенных условиях экспонирования ее можно показывать посетителям. Для этого в помещении используется рассеянное освещение, запрещены фото- и видеосъемка.

В Республике Алтай местные активисты на протяжении долгого времени добиваются захоронения мумии. Многие коренные алтайцы верят, что нестабильность в мире и стихийные бедствия участились из-за того, что их реликвия до сих пор не погребена.