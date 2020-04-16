Ученые: ожирение опаснее рака для больных COVID-19

Ожирение для зараженных коронавирусом оказалось более опасным фактором, чем рак. Об этом сообщают врачи из Медицинской школы имени Гроссмана в Нью-Йорке, результаты исследования опубликованы на сайте MedRxiv.
В тестах приняли участие более восьми тысяч пациентов с различными патологиями. Ученые выяснили, что почти половина госпитализированных пациентов были старше 65 лет, а те, кто страдал ожирением, чаще всех оказывались в тяжелом состоянии. Причем это касается и пациентов младше 60 лет.
Исследователи объяснили, что пациенты с ожирением более подвержены инфекциям, а иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, что не дает ей в полной мере атаковать вирус.
Кроме этого, ученые обнаружили, что лишь 5% госпитализированных жителей США курили. Это опровергает ранее опубликованные результаты исследований, которые говорили о более высокой опасности COVID-19 для курящих.
Как уже сообщал amic.ru, люди с ожирением более подвержены депрессии.
Комментарии
Ну давайте, жирненькие, покричите что-нибудь в адрес стройных и здоровых)
Ну вот и раскрыли очередной фейк про курение. Хорошо, что не бросил.
"Кроме этого, ученые обнаружили, что лишь 5% госпитализированных жителей США курили."
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Вот и в штатах подтверждается низкий процент курильщиков среди заболевших.
Может вирусу сложнее прикрепиться к клетке которая покрыта смолой от табачного дыма?
10:14- гость - @покрыта смолой от табачного дыма?@
К смоле все прилипает ))
" иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, "
Кто не курит и не пьет- того розетка током бьет!
Пока толстый сохнет- худой сдохнет!
Сало сила- спорт могила!
"К смоле все прилипает ))"
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Там не в прилипании дело.
Вирус подстааляет "рог" из своей "короны" к рецептору клетки, которая распознаёт его, как что-то полезное и впускает его внутрь. Почти, как троянский конь. А когда легкие закопчёные, возможно получается дополнительная преграда, в виде смоляной плёнки.