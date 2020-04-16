Ученые: ожирение опаснее рака для больных COVID-19

Ожирение для зараженных коронавирусом оказалось более опасным фактором, чем рак. Об этом сообщают врачи из Медицинской школы имени Гроссмана в Нью-Йорке, результаты исследования опубликованы на сайте MedRxiv.

В тестах приняли участие более восьми тысяч пациентов с различными патологиями. Ученые выяснили, что почти половина госпитализированных пациентов были старше 65 лет, а те, кто страдал ожирением, чаще всех оказывались в тяжелом состоянии. Причем это касается и пациентов младше 60 лет.

Исследователи объяснили, что пациенты с ожирением более подвержены инфекциям, а иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, что не дает ей в полной мере атаковать вирус.

Кроме этого, ученые обнаружили, что лишь 5% госпитализированных жителей США курили. Это опровергает ранее опубликованные результаты исследований, которые говорили о более высокой опасности COVID-19 для курящих.

Как уже сообщал amic.ru, люди с ожирением более подвержены депрессии.