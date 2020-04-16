Эффект разорвавшегося лимона. Решится ли власть заморозить цены на продукты в России?

Несколько дней назад депутаты-единороссы на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным попросили заморозить цены на некоторые товары. Одновременно с этим справедливороссы внесли в Госдуму законопроект об ограничении цен на социально значимые продукты: мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, овощи из "борщевого набора". Поводом для реинкарнации главной рыночной советской меры стали резко подорожавшие лимоны и имбирь. Но эксперты сомневаются, что это будет эффективно. Хотя бы потому, что госрегулирование может привести к дефициту.

Дефицит заказывали?

Депутаты предлагают ограничить наценку производителей максимум 50%, цены оптовых поставщиков – более чем на 20%. Но экономисты очень осторожно комментируют подобного рода предложения.

"Нельзя на этот вопрос ответить однозначно – нужно госрегулирование или нет. Да, люди видят рост цен, и это вызывает недовольство системой. Но и ограничения могут привести к обратному эффекту", – сказал amic.ru кандидат экономических наук, доцент АлтГУ Валерий Мищенко.

Например, недавняя подобная мера в отношении цен на лекарства ничего не дала, ведь большинство действующих препаратов производят не в России. И рост их стоимости из-за девальвации рубля уж точно никак ограничительными мерами правительства не остановить. Все закончилось тем, что поставщики и аптеки отыгрались на дешевых медикаментах, подняв на них цены. А еще власти ограничили наценку на респираторы, маски, марлю, медицинские перчатки 10%. И кто-то знает, где это все теперь можно купить? Дефицит – как логичное продолжение госрегулирования.

Эксперт считает, что внезапный рост цен на лимоны и имбирь это не повод закручивать гайки государственной рукой.

"Вот мы все смеялись по поводу дефицита туалетной бумаги в Европе. Вот и тут смех. Ну подорожали лимоны и имбирь, ну много вы их себе купите? Много ли потратите на пару лимонов? Не настолько это большая проблема, чтобы разворачивать под нее всю систему", – добавил Мищенко.

Подорожали не только эти продукты, а еще гречка, мука, сахар. Но это тоже процессы временные, и по каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Смотреть, на каком этапе был необоснованный навар. Если он, конечно, был.

То же самое он говорит и о массовом переоборудовании заводов под производство масок – это как слону дробина. Усиливаться надо не в этом направлении. Заниматься надо медициной, оснащением больниц, подготовкой врачей.

Какие-то варианты возможны

О том, что нет единственного верного решения, говорит и другой алтайский эксперт, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг.

С точки зрения основной экономической парадигмы рыночная экономика не должна регулировать цены. Другая концепция – по ней более 70 лет жил Советский Союз – полный контроль государства над ценами.

"Так вот не нужно уходить в одну из крайностей. Истина где-то посередине. Я не удивлюсь, если власти примут такое решение. Но тут вопрос, скорее, не в госрегулировании, а в механизме его исполнения. Если это по четким правилам и в интересах общества, то да, какие-то варианты возможны, особенно в сегодняшних непростых условиях. Но точно это нельзя отдавать на откуп чиновникам, которые будут персонально решать, кого ограничивать, кого наказывать", – добавил он.

Собеседник уверен, что регулирование можно вводить только при соблюдении основополагающих условий. Во-первых, обсудить это с экспертами, наукой, бизнесом. Во-вторых, продумать эту меру как элемент новой системы. Системы, в которой страна будет жить не по сырьевой модели, а по производственной. Тогда и от импорта будем меньше зависеть, и рабочих мест прибавится.

Валерий Мищенко с коллегой солидарен: рассматривать только одну меру, а не комплекс решений бессмысленно и бесполезно. Нужно не столько регулирование, сколько грамотное долгосрочное планирование.

Экономисты напоминают, что госрегулирование всегда приводит к дефициту. А этого в России часто боятся даже больше, чем роста цен. И если власть решится на эту меру, то дефицит обязательно будет.

Экспорт раздора

Но Мищенко говорит еще об одной важной составляющей – системе экспорта. С одной стороны, перед Минсельхозом России стоит задача увеличить за год объемы вывоза продовольствия за рубеж с 27 до 45 млрд долларов. Да и самим аграриям сейчас это выгодно: то же зерно продается в долларах, и чем слабее рубль, тем больше доход. Но с другой стороны, рост экспорта приведет к дефициту товаров в самой стране. И это не только рост цен, это бум фальсификации.

Очень хорошо по этому поводу сказал экс-губернатор Алтайского края и бывший посол России в Республике Беларусь Александр Суриков в "Переговорке" на amic.ru.

"Из чего мы (регион, – прим. авт.) изготовили 93 тонны сыра? Очевидно же, что не из молока. Край в состоянии произвести 800 тысяч тонн молока, а 93 тонны сыра – это 930 тысяч тонн молока. То есть это даже без масла, творога, кефира. Мы не лидеры по производству молока, мы лидеры по переработке индонезийских пальмовых жиров", – заявил политик со стажем.

Раздать деньгами

Было еще одно неоднозначное антикризисное предложение – просто раздать людям деньги.

"Это очень спорная идея. Ведь можно пойти и просто купить на эти деньги новый смартфон или другую подобную вещь. Или, извините, пропить. И не надо сравнивать нас с Америкой, где власти приняли решение раздать жителям по тысяче долларов. Это другая страна. И у президента Дональда Трампа свои предвыборные задачи", – сказал Мищенко.

То же он говорит и о карточках на продукты: какие могут быть карточки в рыночной экономике.

А Анатолий Ижболдин-Кронберг напомнил в этой связи простое правило экономики: нужно не деньги раздавать, а давать людям возможность зарабатывать.

Если бы не случилось коронавируса, то его нужно было бы придумать. Он помогает посмотреть на систему со стороны и перезагрузиться. Так сейчас говорят по поводу ситуации в России (да и во всем мире). Вот и госрегулирование если и должно быть, то как часть новой системы отношений между государством, бизнесом и обществом, а не просто как временная политическая мера.