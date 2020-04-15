Обращение Владимира Путина к россиянам 15 апреля. Текстовая трансляция

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию обращения Владимира Путина перед совещание с членами правительства РФ. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вступительная речь главы государства касается не только кабмина, но и всех россиян.

-"В перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании которые ведут торговлю непродовольственными товарами"

-"Предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат"

-"Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, требование — сохранение 90 процентов работников на 1 апреля"

-"Не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка"

-"Предлагаю новый продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств"

-"Мы поддержим занятость сотрудникам по всей кооперационной цепочке"

-"Предлагаю направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов"

-"Предлагаю направить на поддержку авиационных компаний 23 млрд рублей"

-"По каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки"

-"Прошу правительство, бизнес-объединения и регионы постоянно оценивать ситуацию в экономике, готовить новые меры"

Все, дальше пошло совещание правительства. Спасибо за внимание!