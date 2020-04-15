Обращение Владимира Путина к россиянам 15 апреля. Текстовая трансляция

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию обращения Владимира Путина перед совещание с членами правительства РФ. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вступительная речь главы государства касается не только кабмина, но и всех россиян.
-"В перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании которые ведут торговлю непродовольственными товарами"
-"Предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат"
-"Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, требование — сохранение 90 процентов работников на 1 апреля"
-"Не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка"
-"Предлагаю новый продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств"
-"Мы поддержим занятость сотрудникам по всей кооперационной цепочке"
-"Предлагаю направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов"
-"Предлагаю направить на поддержку авиационных компаний 23 млрд рублей"
-"По каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки"
-"Прошу правительство, бизнес-объединения и регионы постоянно оценивать ситуацию в экономике, готовить новые меры"
Все, дальше пошло совещание правительства. Спасибо за внимание!
Комментарии
Людям то людям что????? Шиш опять?
>>Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц
А где гарантия что оно людям дойдёт?!?!?! Какой бизнес опять - дай людям напрямую!!! И как много-то аж прям обожраться!!!!! Ты сам поживи на стока месяц!
-"Предлагаю направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов"
-"Предлагаю направить на поддержку авиационных компаний 23 млрд рублей"
Дааа... врегионах быстро карманы нужные люди оттапырят.
У авиакомпаний ничё не треснет?