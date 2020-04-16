"Ну есть больные и есть". Что говорят в алтайских селах, куда уже проник коронавирус

В селах Павловского района выявили уже три случая заражения коронавирусом / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

За пределами Барнаула Павловский район стал одним из первых в крае, где был зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией. 11 апреля оперштаб сообщил о двух инфицированных в поселке Комсомольском, а накануне, 15 апреля, еще один случай подтвердился в поселке Шахи. При этом до сих пор нет официальной информации о том, откуда вирус появился в двух небольших селах. Корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Вячеслав Мельников съездили и в Комсомольское, и в Шахи, чтобы выяснить, как местным жителям живется с мыслью о том, что COVID-19 уже проник к ним в поселок, и что известно о том, откуда их односельчане привезли вирус в Павловский район.

"Без масок не входить"

Поселок Комсомольский, в котором проживает чуть меньше двух тысяч человек, находится всего в 40 километрах от Барнаула. "Фасад" села – это объемные буквы "Комсомольский" на въезде, токсично-яркое здание "Марии-Ра" и пара пятиэтажек. За всей этой "красотой" – разношерстный частный сектор.

Дозвониться в администрацию сельсовета нам не удалось, а потому пришлось прийти туда без предупреждения. На входе табличка: "Без масок не входить". Надев маски и войдя внутрь, мы обнаружили новую табличку, приклеенную к стулу посреди комнаты: "Входить только по одному человеку". Но входить нам никуда не пришлось: навстречу вышла женщина, услышавшая наши шаги.

Оказалось, это заместитель главы сельсовета. По ее словам, начальника на месте нет, потому что он в Новосибирске "на карантине" и будет "очень нескоро". Представиться по имени она отказалась (на сайте администрации его тоже найти не удалось), а про больных с COVID-19 ничего не знает: "Ну есть они и есть. В больнице лежат, лечат их". Собственно, это все, чем нам "помогли" в Комсомольском сельсовете.

На выходе мы встретили двух женщин с огромными пакетами в руках: внутри, помимо продуктов, мы разглядели и бутылки шампанского. В ответ на предложение помочь донести тяжелые сумки и поговорить об обстановке в поселке одна из них обозлилась:

"Я все про больных знаю, не сомневайтесь. Но я должностное лицо и поэтому ничего вам не скажу. А вот чего вы тут делаете и зачем выясняете, непонятно. Если увижу свои фотографии в вашей желтой прессе, буду жаловаться. И номера вашей машины я сфотографировала", – пригрозила женщина, которая ни разу за это время не достала телефон: руки заняты пакетами.

Оставив нас наедине с этим заявлением, она вместе со спутницей скрылась в здании местной школы. Позднее, по фотографиям на сайте школы, мы выяснили, что это ее директор Инна Бутина.

Увезли сразу двоих: мужа и жену

Местные жители оказались не так воинственно настроены, как официальные лица. Паники в поселке нет: люди спокойно ходят по улицам, ездят на велосипедах, гуляют с детьми. Практически все – в масках. Но еще недавно народ тут был не таким предусмотрительным, рассказала одна из сельчанок Валентина.

"Только после того, как в поселке узнали про больных, люди стали больше носить маски и меньше выходить на улицу. Но по делам все равно приходится. Я вот вчера ходила в сберкассу: там все как положено: сотрудник в маске и перчатках. Но окно одно, и из-за этого большая очередь", – пояснила Валентина.

Она и показала нам, в какой стороне искать дом зараженных. Оказалось, Валентина живет с ними на одной улице. Но про самих больных COVID-19 знает немного: "Там муж, жена, обоим за 30, и маленькая дочка. Они не местные, приехали в Комсомольский лет пять назад. С соседями редко общаются".

Живут инфицированные, как выяснилось, в самом конце улицы. Василий, который на соседнем участке спешно убирал ковры с забора, спасая их от дождя, подтвердил: тут и живут. Ночью 10 апреля к дому подъехала скорая и увезла больных.

"Да вы обойдите дом и постучитесь: он на два хозяина. За стенкой с ними пенсионеры живут, и их никто не забирал, они и сейчас дома. Может, чего расскажут", – добавил Василий.

Вирус из Якутии

Дверь нам открыл Юрий. Правда, сразу сказал, что про больных ничего не знает: "Даже не слышал, как их увезли".

Но тут его оборвала жена Валентина, вышедшая вслед за ним.

"Все он знает, старый. Он даже общался с больным и за руку здоровался. Я вот теперь переживаю, что и мы заболеем. У Юры-то здоровье крепкое, а у меня иммунитета вообще нет", – рассказала Валентина.

По ее словам, заболевший мужчина работает вахтовиком в Якутии, строит газопровод. В селе полагают, что именно он и привез инфекцию: больных увезли спустя несколько дней после того, как он вернулся с очередной вахты. Женщина же работает в "каком-то" ведомстве в Барнауле.

"Как скорая приезжала, мы слышали. Но то, что их увезли, узнали только из новостей. Я еще звонила тогда соседке, чтобы спросить, как дела. Она сказала, что сидят дома на карантине, отдыхают и много кушают. А потом выяснилось, что в это время они уже в больнице были. Насколько я знаю, увезли только супругов: дочку забрали родственники к себе в Павловск", – пояснила соседка зараженных.

При этом никто из местных жителей не видел, чтобы дом больных приезжали дезинфицировать. Валентина, которая теперь переживает за себя и за мужа, пожаловалась, что им даже никто не позвонил, чтобы узнать о возможном контакте с носителями коронавируса. Только участковый пришел, взял номера телефонов и ушел. Другие соседи также подтвердили, что никто из Роспотребнадзора к ним не приходил и не звонил, чтобы установить контакты.

Теперь еще и Шахи

Но если в Комсомольском жители уже несколько дней знают о зараженных, то в соседние Шахи мы приехали спустя пару часов после того, как там подтвердился первый случай COVID-19.

Главу сельсовета Нину Кротову мы застали на рабочем месте. Правда, знает она, по ее словам, чуть больше нашего.

"Пока ничего не знаю. Сижу и жду звонков из Роспотребнадзора и Минздрава. Конечно, контакты нужно устанавливать. Но пока я даже не знаю, мужчина это или женщина. Знаю, что человек жил у нас в поселке, а работал в Барнауле. И больше ничего", – объяснила Кротова.

По ее словам, жители в поселке осознанные и по большей части соблюдают режим самоизоляции. Но и в таких условиях появление инфицированного не стало для нее сюрпризом.

"Стараемся все делать, чтобы выполнялся указ губернатора. Информируем людей. Я сама даже выхожу на улицу и "загоняю" пенсионеров по домам. Я тоже в группе риска и мне бы на самоизоляцию, но ничего поделать не могу: работать надо. Возможного появления заболевших я допускала: аэропорт неподалеку, и многие жители работают там. Естественно, риск заражения есть", – добавила глава Шаховского сельсовета.

Жители на улицах поселка в основном ходят в магазин. Ольга, которая в это время убирала граблями территорию возле дома, рассказала, что люди стали более осознанными после новости о заболевшем.

"В поселках народ более свободолюбивый, и не всегда прислушивается к советам. Вот и у нас все было спокойно. Но сегодня людей меньше. У нас есть группа поселка в WhatsApp, и там утром появилась информация о зараженном. И вот теперь люди задумались", – рассказала жительница.

Ольга, как и другие сельчане, с которыми мы общались, объяснила, что не знает, кого накануне увезли в больницу. Но выразила уверенность, что уже скоро это станет известно: люди сами хотят это узнать и обмениваются слухами. Не для того чтобы обвинить этого человека во всех грехах, а чтобы убедиться, что они не контактировали и не подхватили инфекцию.