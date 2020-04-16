За прошедшие сутки в Алтайском крае число больных коронавирусом не изменилось

За прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе 48 инфицированных: 34 человека в Барнауле, по одному – в Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, по трое – в Павловском и Крутихинском районах, в по двое заболевших – в Первомайском и Советском районах.

Всего обследовано 11650 человек и 1083 человека находятся под наблюдением. Трое уже выздоровели.

Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.

Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами. Другая же часть инфицированных не входила в их круг общения.

Большинство случаев заболевания пришлись на Барнаул, но инфекция распространилась и на другие муниципалитеты Алтайского края. В частности, есть случаи заражения в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и нескольких менее крупных населенных пунктах.

Как ранее писал amic.ru, 15 апреля коронавирус диагностировали у медицинского работника. Заболевание обнаружили во время профобследования.