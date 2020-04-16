За прошедшие сутки в Алтайском крае число больных коронавирусом не изменилось

За прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в регионе 48 инфицированных: 34 человека в Барнауле, по одному – в Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, по трое – в Павловском и Крутихинском районах, в по двое заболевших – в Первомайском и Советском районах.
Всего обследовано 11650 человек и 1083 человека находятся под наблюдением. Трое уже выздоровели.
Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.
Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами. Другая же часть инфицированных не входила в их круг общения.
Большинство случаев заболевания пришлись на Барнаул, но инфекция распространилась и на другие муниципалитеты Алтайского края. В частности, есть случаи заражения в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и нескольких менее крупных населенных пунктах.
Как ранее писал amic.ru, 15 апреля коронавирус диагностировали у медицинского работника. Заболевание обнаружили во время профобследования.
Комментарии
Напишите как переживает первая заболевшая.
Сегодня еще не было новостей на эту тему
Она же не заболевшая, как утверждает.
Журналисты о заболевших не пишут. Только о здоровых,невинно пострадавших от оговоров.
Это надо смотреть
@ Сказ о Красном Солнышке, Славных Русичах и Лютом Вирусе @
бедные регионы не могут позволить себе показывать закономерный прирост заболевания? или мы как то аномально от всей планеты отличаемся?
Я вот не могу понять, наверное, как и многие, столько народу уже заразившихся, а почему так мало выздоровевших?
Амик, узнайте пожалуйста у ответственных лиц, почему информация по количеству заболевших, предоставляемая краевым оперштабом, не соответствует официальной информации на стопкороновирус.рф. Там в крае 39 заразившихся.
То пусто, то густо... завтра что, 15-20 ждать?
16.04.2020 10:56
Ира
И то и другое верно!
16.04.2020 11:01
111
Неужели не понятно,отчёт Москве-39 человек.
По факту-48.
Сомневаюсь, что количество не изменилось, решили просто каждый день не сообщать, думаю, сегодня ночью бахнут инфу, что ещё где-то +15 заразившихся. И на стопкоронавирус.рф, который день инфа недостоверная висит
Не переживайте к 22 апреля все прекратится
Да-да-да. В Н-ске +11 и второй умерший, а у нас - тишь да гладь.
Тьфу, тьфу, тьфу.
Чего вы к этим цифрам привязались? Теперь все, они всегда будут выявляться до конца света) вирус будет циркулировать в популяции по всему миру, периодически со смертельными исходами. Пересидеть точно не получиться. Не в этом месяце, году, так потом, все переболеем)
Ставлю рупь, что завтра перевалит за полтинник!
16.04.2020 11:51
- гость - Нищеброд, с тобой даже азарта не почувствуешь. Малоимущая ванга....