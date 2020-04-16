Четверг, 16 Апрель, 11:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,71
€ 80,67
13°

24490 +0
Обь
349см -21


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

За прошедшие сутки в Алтайском крае число больных коронавирусом не изменилось

, ИА "Амител"
На данный момент диагноз COVID-19 зарегистрирован у 48 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. 

Всего в регионе 48 инфицированных: 34 человека в Барнауле, по одному – в Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, по трое – в Павловском и Крутихинском районах, в по двое заболевших – в Первомайском и Советском районах.

Всего обследовано 11650 человек и 1083 человека находятся под наблюдением. Трое уже выздоровели.

Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.

Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами. Другая же часть инфицированных не входила в их круг общения.

Большинство случаев заболевания пришлись на Барнаул, но инфекция распространилась и на другие муниципалитеты Алтайского края. В частности, есть случаи заражения в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и нескольких менее крупных населенных пунктах.

Как ранее писал amic.ru, 15 апреля коронавирус диагностировали у медицинского работника. Заболевание обнаружили во время профобследования.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.04.2020 10:45
- гость -

Напишите как переживает первая заболевшая.
Сегодня еще не было новостей на эту тему

16.04.2020 10:49
- гость -

Она же не заболевшая, как утверждает.
Журналисты о заболевших не пишут. Только о здоровых,невинно пострадавших от оговоров.

16.04.2020 10:52
@@

Это надо смотреть

@ Сказ о Красном Солнышке, Славных Русичах и Лютом Вирусе @

16.04.2020 10:56
Ира

бедные регионы не могут позволить себе показывать закономерный прирост заболевания? или мы как то аномально от всей планеты отличаемся?

16.04.2020 10:59
гость

Я вот не могу понять, наверное, как и многие, столько народу уже заразившихся, а почему так мало выздоровевших?

16.04.2020 11:01
111

Амик, узнайте пожалуйста у ответственных лиц, почему информация по количеству заболевших, предоставляемая краевым оперштабом, не соответствует официальной информации на стопкороновирус.рф. Там в крае 39 заразившихся.

16.04.2020 11:07
- гость -

То пусто, то густо... завтра что, 15-20 ждать?

16.04.2020 11:11
- гость -


16.04.2020 10:56
Ира

И то и другое верно!

16.04.2020 11:11
Гость

16.04.2020 11:01
111
Неужели не понятно,отчёт Москве-39 человек.
По факту-48.

16.04.2020 11:14
- гость -

Сомневаюсь, что количество не изменилось, решили просто каждый день не сообщать, думаю, сегодня ночью бахнут инфу, что ещё где-то +15 заразившихся. И на стопкоронавирус.рф, который день инфа недостоверная висит

16.04.2020 11:23
Гость

Не переживайте к 22 апреля все прекратится

16.04.2020 11:37
- гость -

Да-да-да. В Н-ске +11 и второй умерший, а у нас - тишь да гладь.

16.04.2020 11:42
Алиса

Тьфу, тьфу, тьфу.

16.04.2020 11:46
- гость -

Чего вы к этим цифрам привязались? Теперь все, они всегда будут выявляться до конца света) вирус будет циркулировать в популяции по всему миру, периодически со смертельными исходами. Пересидеть точно не получиться. Не в этом месяце, году, так потом, все переболеем)

16.04.2020 11:51
- гость -

Ставлю рупь, что завтра перевалит за полтинник!

16.04.2020 11:58
- гость -

16.04.2020 11:51
- гость - Нищеброд, с тобой даже азарта не почувствуешь. Малоимущая ванга....

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:47
Республиканский депутат лишился "Лексуса" за долги и попытался поджечь его. Видео 0
11:36
Силовики провели обыск в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края 2
11:32
Из-за коронавируса экономика России потеряет почти 18 триллионов рублей 7
11:29
Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего 0
11:13
СМИ: парад Победы перенесут с 9 мая на более позднюю дату 6
11:03
В России могут появиться продуктовые карточки для тех, кто остался без работы 1
10:54
Бизнесмены, чиновник, общественник. Кто из Алтая прошел в полуфинал "Лидеров России" 1
10:34
За прошедшие сутки в Алтайском крае число больных коронавирусом не изменилось 16
10:29
Эффект разорвавшегося лимона. Решится ли власть заморозить цены на продукты в России? 14
10:20
Ревнивая жена зарубила мужа в Шипуновском районе 5
10:11
Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху 2
09:50
В Республике Алтай развернули два госпиталя на случай появления COVID-19 в регионе 0
09:39
Барнаульцы стали платить за свет дистанционно. БГЭС рассказала, как будет удобнее 5
09:28
Депутат объяснил, с чем связано отсутствие зараженных COVID-19 в Республике Алтай 9
09:18
"Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго 13
09:01
Аппарат ИВЛ и премия врачам: как алтайские бизнесмены помогают больницам Барнаула 11
08:51
Барнаульцы почти в три раза чаще стали искать работу на бирже труда 0
08:40
Apple представила новый iPhone SE 0
08:32
Ученые: ожирение опаснее рака для больных COVID-19 7
08:20
Пожарный из США за секунду стал миллионером, но тут же потерял свое состояние 4
08:04
В Бийске волонтеры и коммунальщики спасли пса, который два дня звал на помощь 4
07:46
Диетолог назвала дешевый и доступный продукт для укрепления иммунитета 6
07:31
"Уповаем на волю Божью". Как Барнаул будет встречать Пасху 9
07:17
Своих не бросаем. Алтайскому экспорту помогут пробиться через закрытые границы 0
07:03
"Ну есть больные и есть". Что говорят в алтайских селах, куда уже проник коронавирус 16
06:48
Алтайские туристы просят новосибирского губернатора помочь им вернуться на родину 20
06:32
Папа – шутник, или Что происходит, когда детей оставляют с отцами 2
06:18
Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день? 0
06:03
И снова минус. В Алтайском крае ожидают холодные ночи 1
23:48
"Откинуло метров на 50". Девушку сбили в Барнауле 10
23:14
Прибывших из-за рубежа россиян направили в обсерватор Алтайского края 8
22:37
Алтайский Минздрав уточнил число детей, зараженных коронавирусом в крае 2
22:31
Алтайские коммунисты провели онлайн-пикеты против поправок в Конституцию 21
22:08
Пробег и модель не важны: как беспроблемно оформить автостраховку 0
21:34
Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи 1
21:10
Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса 4
20:58
Более 180 тысяч россиян за неделю захотели признать себя безработными 1
20:31
Путин: "Регионы получат еще 200 млрд рублей на сбалансирование бюджета" 3
20:28
12 тысяч на работника. Путин пообещал бизнесу безвозмездную поддержку 8
20:17
Многодетным семьям Алтая выдадут продуктовые наборы 1
20:12
Обращение Владимира Путина к россиянам 15 апреля. Текстовая трансляция 10
19:56
Неудачный маршрут. Сотрудники алтайской колонии спасли тонущего в болоте мужчину 3
19:06
Депутат заявил, что священная мумия защищает Алтай от коронавируса 10
18:38
СКР опубликовал видео с горящим в Шереметьево SSJ-100 и назвал виновника инцидента 9
18:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17 13
17:57
Ученые выяснили, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России 9
17:49
Спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос 6
17:35
Жителям Исландии посоветовали обнимать деревья во время пандемии COVID-19 3
17:20
Житель Алтайского края стал миллионером благодаря лотерее 12
17:07
Губернатор назначил 15 членов Общественной палаты Алтайского края. Есть новенькие 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.