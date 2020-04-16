Алтайские туристы просят новосибирского губернатора помочь им вернуться на родину

Жители Новосибирска и других регионов Сибири застряли во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса. У них заканчиваются деньги и терпение, поэтому они обратились за помощью к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
Под письмом, копия которого есть в распоряжении "Сиб.ФМ", подписались 120 человек, которые не могут покинуть Вьетнам. Это не только новосибирцы, но и жители Барнаула, Иркутска, Сургута, Нижневартовска, Ямало-Ненецкого АО, Нефтеюганска, Тюмени, Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Междуреченска, Новокузнецка и Норильска.
Проблема в том, что Вьетнама нет в списке стран, откуда российские власти организуют вывозные чартеры.
Авторы обращения просят Травникова решить их проблему, а также проработать со своими сибирскими коллегами вопрос об организации специальных автобусов, которые доставят жителей других регионов от аэропорта Толмачево к месту проживания.
Как уже писал amic.ru, ранее стало известно о барнаульской семье, которая боится возвращаться из Таиланда, куда отправилась еще зимой. Дело в собаке: хозяева опасаются, что им могут не разрешить взять с собой на карантин питомца, отправившегося вместе с ними на отдых.
Комментарии
Жителям Алтая необходимо обратится к новосибирскому губеру чтобы не тащил заразу в страну
Да-да, сначала мы по горящим путёвкам и бросовым ценам летим за границу, где эта зараза уже появилась. А потом кричим "спасите, помогите!!!", русские же своих не бросают!
Вот откуда эта шпана появляется - явно тролли пропутинские! Ведь люди улетели из страны официально, когда никакого запрета не было. Если вводится запрет, то вначале нужно решить вопрос с возвратом своих граждан, а не бросать их, как тех же школьников в США!
16.04.2020 08:20
- гость -
Каким надо быть долбоящером или курицей что бы в это время лететь отдыхать?! Они туда улетели не 2 месяца назад. Хотели свои опки понежить под солнышком, а теперь заразу тащить сюда? Пусть учат язык местный и находят работу там. Или они из сферы торгашей? Ну тоже найдут работу....