Алтайские туристы просят новосибирского губернатора помочь им вернуться на родину

Жители Новосибирска и других регионов Сибири застряли во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса. У них заканчиваются деньги и терпение, поэтому они обратились за помощью к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Под письмом, копия которого есть в распоряжении "Сиб.ФМ", подписались 120 человек, которые не могут покинуть Вьетнам. Это не только новосибирцы, но и жители Барнаула, Иркутска, Сургута, Нижневартовска, Ямало-Ненецкого АО, Нефтеюганска, Тюмени, Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Междуреченска, Новокузнецка и Норильска.

Проблема в том, что Вьетнама нет в списке стран, откуда российские власти организуют вывозные чартеры.

Авторы обращения просят Травникова решить их проблему, а также проработать со своими сибирскими коллегами вопрос об организации специальных автобусов, которые доставят жителей других регионов от аэропорта Толмачево к месту проживания.

Как уже писал amic.ru, ранее стало известно о барнаульской семье, которая боится возвращаться из Таиланда, куда отправилась еще зимой. Дело в собаке: хозяева опасаются, что им могут не разрешить взять с собой на карантин питомца, отправившегося вместе с ними на отдых.