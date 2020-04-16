Барнаульцы стали платить за свет дистанционно. БГЭС рассказала, как будет удобнее

Барнаульцы стали чаще оплачивать электроэнергию с помощью дистанционных сервисов. С момента введения режима самоизоляции количество онлайн-платежей возросло на четверть. Об этом в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова. А также о том, как можно передать показания электросчетчика и оплатить электроэнергию с помощью онлайн-сервисов, и призвала абонентов активно пользоваться всеми возможностями заочного обслуживания.

Топовый сервис

– Светлана Викторовна, с 20 марта Барнаульская горэлектросеть перешла на дистанционное обслуживание абонентов. Какие онлайн-сервисы за это время стали наиболее популярны?

– Мы уже три недели работаем с нашими абонентами в онлайн-режиме. За это время самым популярным сервисом стал личный кабинет БГЭС, где представлен большой спектр услуг компании. Например, пользователи могут передать показания, оплатить электроэнергию, при необходимости отправить заявление или оформить заявку на вызов инспектора. За период заочного обслуживания 53% всех обращений в компанию было подано через "Личный кабинет", еще 25% направлено по электронной почте.

– С 21 числа абоненты будут передавать показания электросчетчиков. Давайте объясним, как это можно сделать не выходя из дома, тем, кто раньше не пользовался онлайн-сервисами.

– Передать показания прибора учета можно через "Личные кабинеты" Барнаульской горэлектросети, системы "Город", ГИС ЖКХ. Также можно направить сведения на адрес электронной почты energy@bges.ru или на номер телефона 8-903-767-67-22. Сообщение надо написать в определенном формате, соблюдая последовательность: сначала указываем номер лицевого счета, потом в качестве разделительного знака ставим "звездочку", пишем ПИН-код, снова "звездочку", показания прибора учета и для завершения используем символ "решетка". Для абонентов, которые привыкли связываться с нами по телефону, с 7:00 и до 22:00 работает колл-центр, его операторы отвечают на звонки по номеру 35-04-04. Кроме того, показания в круглосуточном режиме принимают автоматический сервис по номеру 35-02-02 и роботизированная голосовая система по телефону 50-16-50. Напомню, что номер лицевого счета и ПИН-код можно взять из квитанции, которую горэлектросеть предоставляет своим абонентам, или в чеке на оплату электроэнергии.

– Если кто-то не сообщит показания, то к чему это может привести?

– Важно передавать показания электросчетчика с 21 по 25 число каждого месяца даже в том случае, если у потребителя было нулевое потребление электроэнергии. Эти данные используются в расчетах. Такое начисление полностью соответствует фактическому расходу ресурса и отражается в квитанции. Если абонент не передает показания своего прибора учета, то по закону за три месяца количество электроэнергии посчитают по среднему потреблению, а потом – по нормативу. Такой расход электроэнергии может отличаться от реального. На днях к нам обратился молодой человек, у него есть квартира, но он в ней не проживает. Он спрашивал, почему в квитанции указано 47 киловатт-часов, когда на счетчике всего 27. Выяснилось, что он просто не передал показания своего счетчика и начисление было сделано по среднему расходу. После передачи показаний прибора учета начисление скорректировали.

Серьезная ситуация

– А если человек просто не вовремя передал показания, это на что-то повлияет?

– Во время самоизоляции, когда большинство членов семьи находятся дома, расход электроэнергии может возрасти. И если он будет выше среднего потребления, которое при отсутствии переданных показаний отразится в квитанции, то после последующих проверок инспектора и снятия контрольных показаний электросчетчика, выявленная разница приведет к формированию задолженности за электроэнергию. Это потребитель должен понимать, чтобы избежать неприятных для себя неожиданностей.

В данный момент очень важна дисциплина и своевременность оплаты за электроэнергию. Поскольку даже разовая просрочка платежа за свет в следующем месяце приведет не только к увеличению финансовой нагрузки на семейный бюджет в два раза, но и судебным и имущественным рискам. Уверена, что большинство наших клиентов являются ответственными людьми и осознают серьезность таких последствий. Взыскание долгов будет проводиться оперативно и всеми разрешенными способами: через службу судебных приставов, арест имущества, запрет на сделки.

– В связи с этим, наверное, стоит напомнить потребителям, как можно оплатить за свет в режиме онлайн.

– Это можно сделать на разных площадках. В "Личных кабинетах", о которых мы уже сказали, через сервис Сбербанк-Онлайн и его мобильные приложения, причем оплатить электроэнергию можно по штрихкоду или QR-коду. Можно подключить услугу "Автоплатеж" от Сбербанка. Во время самоизоляции этими сервисами пользуются очень активно. Количество онлайн-платежей возросло на 25%. Клиенты достаточно быстро сориентировались, поняли опасность распространения коронавируса и перешли на новый формат взаимодействия с нами – из офлайна в онлайн. Заочное обслуживание позволяет решить любой вопрос.