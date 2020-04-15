Путин: "Регионы получат еще 200 млрд рублей на сбалансирование бюджета"

200 млрд рублей дополнительно выделят для поддержки регионов. Об этом Владимир Путин рассказал во время совещания с правительством, которое проходит в формате онлайн-конференции.

Отмечается, что эти средства будут направлены на решение сложных социальных вопросов и помощь гражданам.

Кроме того, глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса, разработке беспроцентных кредитов для бизнесменов. Дополнительную помощь от государства получат и авиакомпании. На эти цели направят 23 млрд рублей.

Напомним, что на 15 апреля в России зарегистрировано почти 25 тысяч зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки было зарегистрировано 3388 новых случаев. Больше всего больных в Москве и Московской области. Единственным регионом, где до сих пор не зарегистрированы случаи заражения, является Республика Алтай.

В Алтайском крае заражены 48 человек. в том числе на территории Новоалтайска, Советского района, поселка Шахи Павловского района, Крутихинского и Павловского районов.