12 тысяч на работника. Путин пообещал бизнесу безвозмездную поддержку

Президент России Владимир Путин на очередном совещании с членами правительства РФ предложил безвозмездно поддержать малый и средний бизнес. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".

Согласно планам президента, предприятиям, которые вынуждены простаивать из-за мер по профилактике коронавируса, обеспечат дополнительную финансовую помощь.

Она составит 12 130 рублей на одного сотрудника. Расчет будет производиться по состоянию штата на 1 апреля.

При этом на меру поддержки смогут претендовать только те компании, которые сохранили не меньше 90% от численности штата.

Заявки на финансовую помощь будут принимать с 18 мая. Выплаты стартуют в июне.