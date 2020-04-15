Более 180 тысяч россиян за неделю захотели признать себя безработными

За неделю с 9 апреля более 180 тысяч россиян подали электронные заявления о признании их безработными. Об этом стало известно во время совещания Владимира Путина с правительством.

Ранее стало известно, что тем, кто обратился на биржу труда после 1 марта будут выплачивать максимальное пособие в размере 12 130 рублей.

Во время совещания президент попросил внимательно следить за соблюдением прав сотрудников, переведенных на удаленную работу. Кроме того, он рассказал о разработке новых мер поддержки для бизнеса.

По данным Минтруда в России зарегистрировано 735 тысяч безработных. Эксперты считают, что к концу года из-за пандемии это число может вырасти в несколько раз.