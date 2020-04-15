Среда, 15 Апрель, 21:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,71
€ 80,67
8°

24490 +3388
Обь
370см -21


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

, ИА "Амител"
Регионы получат на спасение экономики 200 млрд рублей
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Малые и средние компании получат по 12 тысяч рублей на зарплату сотрудникам, средние и крупные - беспроцентные кредиты, а системообразующие — льготные займы. А регионам дадут денег на бюджетников и социалку.  О новых мерах поддержки бизнеса в условиях коронавируса президент России Владимир Путин заявил в среду, 15 апреля, перед заседание правительства.

Вот, как государство будет помогать предпринимателям:

Малый и средний бизнес безвозмездно получит от государства деньги на зарплаты сотрудникам

На одного человека — 12 тысяч 130 рублей. Чтобы такую помощь получить, нужно соблюсти одно важное условие: сохранить не менее 90% работников относительно штатной численности на 1 апреля 2020 года.

Президент поставил задачу сделать процедуру получения максимально простой и удобной. Подавать заявку можно будет с 1 мая 2020 года. Деньги придут 18 мая за апрель, в июне — за май.  

Кредиты на выплату заработной платы станут более доступными

"Правительство предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на шесть месяцев. Но практика показала, что эта мера работает неэффективно. Получить кредит трудно. Банки неохотно идут навстречу заемщикам", — признал глава государства.

Чтобы исправить ситуацию, он предложил не менее 75% объема зарплатных кредитов обеспечить гарантиями "Внешэкономбанка". Это снизит риски для коммерческих банков и увеличит доступность кредитов. А также призвал правительство расширить программу до средних и крупных предприятий.

Системообразующие предприятия получат льготные кредиты

Их будут выдавать на пополнение оборотных средств для закупки сырья, выплаты авансов поставщикам.

"Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но их партнерам", — сказал Путин.

Ставка по кредитам будет субсидирована государством на 6% (на размер ключевой ставки).  

Также он призвал доработать список этих предприятий (сейчас там более 1000 крупных компаний).

"Сделать это надо на основе четких и внятных критериев", — подчеркнул глава государства.

Регионы получат 200 млдр рублей

Эти средства федеральный бюджет перечислит субъектам России на сферу занятости, выплаты бюджетникам и социальные вопросы.

"Ситуация меняется динамично, потребуются новые решение по экономике и отдельным отраслям. Нужно консолидировать ресурсы", — призвал глава государства.

Он добавил, что в ближайшее время на федеральном уровне обсудят ситуацию в строительное сфере, автопроме, сельском хозяйстве, ЖКХ, легкой промышленности и авиастроении.

Авиакомпании получат от государства более 23 млрд рублей на лизинг, пополнение оборотных средства, зарплаты и оплату стоянки судов.

Напомним, в предыдущих обращениях к населению, а также на заседаниях правительства президент анонсировал такие меры поддержки, как ипотечные и кредитные каникулы, выплата на детей для безработных, отсрочка уплаты в соцфонды на шесть месяцев для всех видов бизнеса, реструктуризация коммерческих кредитов, серьезные доплаты медикам. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
21:34
Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи 0
21:10
Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса 0
20:58
Более 180 тысяч россиян за неделю захотели признать себя безработными 0
20:31
Путин: "Регионы получат еще 200 млрд рублей на сбалансирование бюджета" 0
20:28
12 тысяч на работника. Путин пообещал бизнесу безвозмездную поддержку 0
20:17
Многодетным семьям Алтая выдадут продуктовые наборы 0
20:12
Обращение Владимира Путина к россиянам 15 апреля. Текстовая трансляция 3
19:56
Неудачный маршрут. Сотрудники алтайской колонии спасли тонущего в болоте мужчину 0
19:06
Депутат заявил, что священная мумия защищает Алтай от коронавируса 7
18:38
СКР опубликовал видео с горящим в Шереметьево SSJ-100 и назвал виновника инцидента 9
18:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17 10
17:57
Ученые выяснили, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России 6
17:49
Спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос 5
17:35
Жителям Исландии посоветовали обнимать деревья во время пандемии COVID-19 3
17:20
Житель Алтайского края стал миллионером благодаря лотерее 9
17:07
Губернатор назначил 15 членов Общественной палаты Алтайского края. Есть новенькие 1
16:48
Владимир Путин выступит с новым обращением 35
16:40
"Нечем бить по России". Украина может остаться без топлива для ракет 11
16:29
Авигея и Всевлад появились на свет в Алтайском крае в период пандемии 5
16:19
Жительница Алтая добилась лечения рака через прокуратуру 7
16:06
Названа самая популярная среди соискателей профессия в условиях пандемии коронавируса 0
15:55
Пропала в Международный женский день. Несовершеннолетнюю девушку ищут в Барнауле 0
15:42
Улицу затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле 2
15:30
Жители Алтайского края стали чаще обращаться за юридической помощью дистанционно 0
15:17
Паника есть, но жизнь продолжается. Как жители Заринска отреагировали на коронавирус 5
15:05
Фонд МСП сделает для алтайских предпринимателей бесплатные сайты 0
14:57
Республика Алтай осталась последним регионом, где нет подтвержденных случаев COVID-19 28
14:50
В РПЦ рассказали, как освятить яйца и куличи не выходя из дома 5
14:36
Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу 49
14:27
В Эквадоре пожарный устроил концерт для людей, которые сидят на карантине 1
14:14
Придумали долг и забрали сломанный автомобиль. Угонщиков задержали в Алтайском крае 3
14:01
У вернувшихся из Азии алтайских туристов есть два варианта прохождения карантина 8
13:53
Первый человек, получивший вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях 1
13:36
Глава Змеиногорска лично взялся за решение проблемы с мусорным полигоном 4
13:25
Свадьба во время пандемии. Можно ли жениться и разводиться? 2
13:16
Самоизоляция? Не, не слышали. Барнаульцам не сидится дома 66
13:07
Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса 17
13:02
Охота за яйцами: "Ростелеком" и партнеры проводят пасхальный онлайн-квест 1
12:54
Двое детей едва не сгорели в Алтайском крае. Помог пожарный извещатель 2
12:45
Общественного транспорта в Барнауле стало больше 3
12:31
Справляются сами. Работу центров медиации в Алтайском крае приостановили 0
12:16
Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. 15 апреля. Инфографика 4
12:02
Вынужденный компромисс. Есть ли выигравшие от "сделки века" ОПЕК+ по нефти? 20
11:49
МЧС опубликовало прогноз ЧС в Алтайском крае на 15 апреля 0
11:34
Стало известно, сколько пар поженились в Алтайском крае в период самоизоляции 1
11:26
Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19 32
11:14
Ешьте вкусно и #ОставайтесьДома. Как заказать пиццу в Барнауле и получить подарок 0
11:01
Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае 8
10:47
Сибирячка набила себе тату в память о пандемии COVID-19. Фото 18
10:34
Какая погода на Пасху будет в Алтайском крае 0
10:16
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае 84
10:11
Фанерный комбинат начал выпускать медицинские маски в Алтайском крае 17
10:02
300 тысяч под 3%. Где и на какие цели можно получить сельский кредит 4
09:57
России предрекают всплеск разводов из-за коронавируса 2
09:35
"Газпром" будет бесплатно заправлять волонтеров, которые помогают в борьбе с COVID-19 7
09:21
В Белокурихе почти вдвое упали сборы по платежам ЖКХ 4
09:04
Чтобы не пострадать вдвойне. Чиновник объяснил пользу статуса "самозанятый" 10
08:53
В России резко выросла доля бессимптомных больных коронавирусом 34
08:41
Предприниматели предложили разморозить проект продуктовых карточек 4
08:30
Власти рассказали, как поддержат алтайский бизнес в кризисной ситуации 5
08:17
Дешево, еще дешевле, снято. Барнаульцы "мигрируют" по арендным квартирам и ищут выгоду 31
08:05
Коронавирус снизил аварийность на дорогах Алтая 7
07:54
Гречка, овощи и сахар. Что еще подорожало в Алтайском крае в марте 6
07:42
Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе 7
07:30
Тихий старт. Как проходит первый этап паводка на Алтае и ждать ли большой воды 0
07:15
Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны 17
07:04
Россиян предупредили о вреде большого количества лимонов и имбиря 1
06:52
Это перезагрузка для мира. Вирусолог рассказала, чего ждать человечеству от COVID-19 10
06:39
Наглые и уверенные животные, которым остается только завидовать 1
06:28
Комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати в Instagram 20
06:16
Несколько десятков российских туристов из Таиланда и Индонезии прибудут на Алтай 19
06:02
С ветерком. О погоде в Алтайском крае 15 апреля 0
05:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.