Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

Малые и средние компании получат по 12 тысяч рублей на зарплату сотрудникам, средние и крупные - беспроцентные кредиты, а системообразующие — льготные займы. А регионам дадут денег на бюджетников и социалку. О новых мерах поддержки бизнеса в условиях коронавируса президент России Владимир Путин заявил в среду, 15 апреля, перед заседание правительства.

Вот, как государство будет помогать предпринимателям:

Малый и средний бизнес безвозмездно получит от государства деньги на зарплаты сотрудникам

На одного человека — 12 тысяч 130 рублей. Чтобы такую помощь получить, нужно соблюсти одно важное условие: сохранить не менее 90% работников относительно штатной численности на 1 апреля 2020 года.

Президент поставил задачу сделать процедуру получения максимально простой и удобной. Подавать заявку можно будет с 1 мая 2020 года. Деньги придут 18 мая за апрель, в июне — за май.

Кредиты на выплату заработной платы станут более доступными

"Правительство предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на шесть месяцев. Но практика показала, что эта мера работает неэффективно. Получить кредит трудно. Банки неохотно идут навстречу заемщикам", — признал глава государства.

Чтобы исправить ситуацию, он предложил не менее 75% объема зарплатных кредитов обеспечить гарантиями "Внешэкономбанка". Это снизит риски для коммерческих банков и увеличит доступность кредитов. А также призвал правительство расширить программу до средних и крупных предприятий.

Системообразующие предприятия получат льготные кредиты

Их будут выдавать на пополнение оборотных средств для закупки сырья, выплаты авансов поставщикам.

"Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но их партнерам", — сказал Путин.

Ставка по кредитам будет субсидирована государством на 6% (на размер ключевой ставки).

Также он призвал доработать список этих предприятий (сейчас там более 1000 крупных компаний).

"Сделать это надо на основе четких и внятных критериев", — подчеркнул глава государства.

Регионы получат 200 млдр рублей

Эти средства федеральный бюджет перечислит субъектам России на сферу занятости, выплаты бюджетникам и социальные вопросы.

"Ситуация меняется динамично, потребуются новые решение по экономике и отдельным отраслям. Нужно консолидировать ресурсы", — призвал глава государства.

Он добавил, что в ближайшее время на федеральном уровне обсудят ситуацию в строительное сфере, автопроме, сельском хозяйстве, ЖКХ, легкой промышленности и авиастроении.

Авиакомпании получат от государства более 23 млрд рублей на лизинг, пополнение оборотных средства, зарплаты и оплату стоянки судов.

Напомним, в предыдущих обращениях к населению, а также на заседаниях правительства президент анонсировал такие меры поддержки, как ипотечные и кредитные каникулы, выплата на детей для безработных, отсрочка уплаты в соцфонды на шесть месяцев для всех видов бизнеса, реструктуризация коммерческих кредитов, серьезные доплаты медикам.