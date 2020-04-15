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Алтайский Минздрав уточнил число детей, зараженных коронавирусом в крае

, ИА "Амител"
Теперь их не трое, а пятеро
Фото: Belhope.ru

Фото: Belhope.ru

Двое из вновь выявленных 11 заболевших COVID-19 в Алтайском крае – это дети. Такую информацию на своей странице в Instagram опубликовал региональный Минздрав. 

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 48. По данным Минздрава, пятеро из них – дети.

При этом, по информации на 14 апреля, из 37 зараженных лишь трое были несовершеннолетними. Таким образом, за сутки выявили еще двоих больных коронавирусом детей. Их возраст не уточняется. 

Добавим, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 800 человек. Анализы взяли более чем у 11 тысяч человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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