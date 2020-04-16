Пожарный из США за секунду стал миллионером, но тут же потерял свое состояние

Чарльз Кальвин, который работает в добровольной пожарной бригаде города Нью-Чикаго, отправился к банкомату, чтобы снять 200 долларов, которые правительство США выдает населению в качестве поддержки, но случайно стал миллионером.
April 15, 2020
На счету Чарльза должно было быть около 1700 долларов, но вместо этого на балансе оказалось 8,2 млн. Он посчитал это технической ошибкой и проверил данные еще раз, но сумма подтвердилась.
Мужчина дождался открытия банка и позвонил в службу поддержки. Там ему сказали, что миллионы со счета исчезли, но выплата в 200 долларов все еще доступна. Пожарный рассказал, что это его расстроило.
"Эй, подумал я, если ты беден, то двигаться особо некуда, только к богатству", — сказал он.
Комментарии
Случай, достойный мировых новостей. У меня тоже раз высветилось на банкомате 450 000. На следующий день уже исправили.