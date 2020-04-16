Пожарный из США за секунду стал миллионером, но тут же потерял свое состояние

Чарльз Кальвин, который работает в добровольной пожарной бригаде города Нью-Чикаго, отправился к банкомату, чтобы снять 200 долларов, которые правительство США выдает населению в качестве поддержки, но случайно стал миллионером.

На счету Чарльза должно было быть около 1700 долларов, но вместо этого на балансе оказалось 8,2 млн. Он посчитал это технической ошибкой и проверил данные еще раз, но сумма подтвердилась.

Мужчина дождался открытия банка и позвонил в службу поддержки. Там ему сказали, что миллионы со счета исчезли, но выплата в 200 долларов все еще доступна. Пожарный рассказал, что это его расстроило.

"Эй, подумал я, если ты беден, то двигаться особо некуда, только к богатству", — сказал он.