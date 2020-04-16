Диетолог назвала дешевый и доступный продукт для укрепления иммунитета

Квашеная капуста способна поддержать иммунитет во время пандемии COVID-19. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова профессора Федерального медико-биологического агентства, диетолога Маргариты Королевой.

По её словам, квашеная капуста является одним из дешевых и доступных продуктов, который поможет укрепить организм. В ней содержится большое количество витаминов и пребиотиков, которые помогают телу бороться с инфекциями. Королева уточнила, что традиционный русский продукт может спокойно заменить и лимон, и имбирь.

Диетолог отметила, что особенно полезна капуста весной, когда организм утрачивает защиту от вирусов. Однако употреблять её также нужно с мерой и сочетая с источниками полноценного белка: мясом птицы, рыбой, бобовыми, орехами, овощами и зеленью.

Также профессор посоветовала людям с лишним весом не есть квашеную капусту с солью и уксусом после 16:00 — это приводит к задержке жидкости и дальнейшему увеличению веса. Диетолог предложила квасить капусту без них — с помощью воды, клюквы, брусники и моркови.

Как ранее сообщал amic.ru, врачи разрушили миф о чудодейственных свойствах лимона и имбиря против коронавируса. По словам иммунолога, эти продукты полезны для иммунитета, но спасти от COVID-19 они не смогут.

Позже врачи и вовсе заявили, что чрезмерное употребление этих продуктов может ухудшить иммунитет.