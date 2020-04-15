Алтайские коммунисты провели онлайн-пикеты против поправок в Конституцию

Активисты Ключевского районного отделения КПРФ решили публично выразить свой протест по поводу готовящихся поправок к Конституции, не нарушая при этом режима самоизоляции.

Так как стоять с плакатами на улице сейчас небезопасно, они сделали это не выходя за пределы домовладений. Результаты они выложили в снимках, которые опубликовало региональное отделение КПРФ.

"Коммунисты Ключевской партийной организации в феврале и марте этого года уже выразили свое отношение к поправкам в Конституцию. Мы провели два пикета с откровенно говорящими плакатами, – констатировали в пресс-службе партии. – В эти дни, хоть мы и не можем проводить коллективных мероприятий, но мы продолжаем наш протест даже в условиях изоляции!".

Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил сам Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство.

Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. Недавно Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".

Одно из наиболее резонансных изменений внесла Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции. Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.

Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.